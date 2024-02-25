«Целился в коляску»: сибирячка заявила о конфликте с соседом — она обвинила его в угрозах детям

25 февраля в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» появилась запись о серьезном конфликте в поселке Садовый. Ольга (имя изменено по просьбе женщины) рассказала, что один из жителей поселка угрожал детям физической расправой, а теперь «перешел к действиям».
Конфликт начался после Нового года, когда сестра женщины во время прогулки с питомцем закрыла клетку для отлова собак. Девочка кинула снежок в механизм, который прихлопывает дверцу клетки, чтобы в нее не попала очередная собака. После этого в местном чате появились угрозы от мужчины.
— Угрозы были следующего содержания: «Найду, кто испортил — руки вырву с корнями. Я предупредил. Воспитывайте, чей ребёнок, либо сдайте в детский дом», — написала Ольга.
После этого родители девочки решили поговорить с соседом, но тот якобы не пошел на контакт. В результате семья подала заявление полицию из-за угроз в адрес ребенка.
23 февраля Ольга приехала с мужем и дочерью в гости к родителям в поселок, и, когда ее родственники вышли из дома на прогулку, услышала два громких хлопка. В тот момент на улице находились ее мать, сестра и маленькая дочь в коляске.
— Он вышел со своей ограды, шел мимо и кинул… не знаю, что-то из пиротехники. Мы испугались с мужем. Муж подскочил, выбежал (из дома. — Прим. ред.), и дальше последовал следующий хлопок, — сказала девушка. — Я так понимаю, он целился в коляску. А так как они шли, то есть движение было, она (пиротехника. — Прим. ред.) просто упала рядом и взорвалась.
По словам девушки, сосед два раза бросил на улице пиротехнику: первая взорвалась около ограды дома, вторая — рядом с коляской, в которой находилась ее дочь. Громкий звук испугал ребенка и девочка закричала.
Семья вызвала полицию, но силовики приехали лишь на следующий день, 24 февраля. В ожидании их приезда отец Ольги сам заехал в отделение и написал заявление о происшествии.
Корреспондент НГС связалась с Дмитрием, которого называют причастным к происшествию. Он рассказал, что клетку для отлова животных купил и установил сам — в поселке, по его словам, есть проблема с бродячими собаками.
— Начала приходить большая собака, я купил клетку для безопасного отлова, договорился с волонтёрами, если бродячая поймается. Девочка намеренно шла к клетке. И написали, что снежок бросили, но она с собой несла камень в кармане заранее подготовленный. Клетку захлопнула, не дала ей работать, — сказал мужчина.
Дмитрий заверил, что клетка безопасна для животных: она находится под видеонаблюдением, а после того, как в устройство попадет собака, ее должны забрать волонтеры. Клетка, по словам мужчины, находилась на улице возле участка, на общей территории — ее поставили из-за того, что на место начали приходить большие собаки.
— Но ни одну собаку мы ещё не отдали волонтёрам. Попалась только одна собака, и то соседская, — сказал сибиряк. — Я увидел в камере, что клетка захлопнулась, позвонил маме девочки, но она не взяла телефон. Написал в чат. Почему это угроза? Там написано: «Кто испортил — руки вырву», но никто не испортил клетку.
— И там условие специально прописано: «кто испортил». Но никто ничего не испортил, она целая стоит. Зачем они в свой адрес восприняли эту угрозу? — не понимает он.
Он опроверг данные о том, что с ним пытались связаться родственники девочки, но подтвердил, что после происшествия ему позвонили сотрудники полиции. Дмитрий рассказал, что дал объяснение и предоставил полицейским записи.
23 февраля, по словам Дмитрия, он шел праздновать День защитника Отечества и взял с собой петарды, когда встретил родственников девушки. Он заявил, что отступил на безопасную территорию, следуя инструкции, которая была прописана на упаковке пиротехники.
— На безопасном расстоянии произошел хлопок петарды. У нас по трассе фуры ездят, колеса «бахают», потому что разгоняются, тоже шумят. Что теперь? — возмутился мужчина. — Ребенок уже изначально был неспокойный и плакал, в сторону дома ничего не бросал. На видеозаписи видно, что я прошел, даже к ним не поворачивался.
В разговоре с НГС мужчина заверил, что не целился в коляску с ребенком. Он подтвердил, что позже на место прибыли полицейские, которые поговорили с местными жителями. Теперь Дмитрий готовит иск из-за высказываний в его адрес, которые появились в Сети: он пожаловался на оскорбления, распространения клеветы и побоях — после инцидента 23 февраля на мужчину напали, заявил он.
— Подбежал ко мне сзади, нанес несколько ударов и скрылся, — рассказал Дмитрий. — На меня напал неизвестный человек, но я предполагаю, что он связан с ними (семьей Ольги. — Прим. ред.) как-то.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что заявления о происшествиях приняты. Проводится проверка.
В середине февраля стало известно о том, что жительница Новосибирска откусила ухо бывшему мужу из-за того, что тот напал на нее с битой. Сибирячка рассказала о конфликте на Первом канале.