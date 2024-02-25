«Целился в коляску»: сибирячка заявила о конфликте с соседом — она обвинила его в угрозах детям

23 февраля Ольга приехала с мужем и дочерью в гости к родителям в поселок, и, когда ее родственники вышли из дома на прогулку, услышала два громких хлопка. В тот момент на улице находились ее мать, сестра и маленькая дочь в коляске.



— Он вышел со своей ограды, шел мимо и кинул… не знаю, что-то из пиротехники. Мы испугались с мужем. Муж подскочил, выбежал (из дома. — Прим. ред.), и дальше последовал следующий хлопок, — сказала девушка. — Я так понимаю, он целился в коляску. А так как они шли, то есть движение было, она (пиротехника. — Прим. ред.) просто упала рядом и взорвалась.

