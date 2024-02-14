«Не до конца, но пришивали»: сибирячка откусила ухо бывшему мужу и пришла на Первый канал

— У меня своя семья, я хочу спокойно жить и видеть ребенка. У меня женщина, у нас двое ребятишек — мы сошлись, у нее было двое детей. Мы пытаемся сейчас высудить общение с ребенком, у нас есть решение, но ребенка прячут, особенно после случая нападения. Абсолютно не преследовал, ничего не хочу, кроме общения с ребенком. С товарищем Елены я общался, были у нас некие вопросы. Неоднократно при созвоне с Еленой, как только я хотел узнать о ребенке, она переводила разговор на их взаимоотношения, постоянно хвасталась.

