«Не до конца, но пришивали»: сибирячка откусила ухо бывшему мужу и пришла на Первый канал

Жительница Новосибирска Елена Мелехова откусила ухо бывшему мужу Евгению из-за того, что тот напал на нее с битой. Об этом она заявила в шоу «Мужское / Женское» на Первом канале в выпуске от 13 февраля. В эфире передачи сибиряки рассказали свои точки зрения на конфликт.
По словам Елены, до развода она примерно 7 лет прожила вместе с Евгением.
— 5 лет после развода. 7 лет он меня периодически бил. Трезвый — один человек, когда выпьет — абсолютно другой. У нас дочь — ребенок всё это видел. В 2 года уже начала говорить: «Папа маму бьет по голове», — утверждает Мелехова.
Как уверяет Елена, уже после развода экс-супруг купил участок в том же поселке, что и у нее. По ее версии, в 2022 году, когда она приехала на дачу вместе с новым бойфрендом, им там встретился Евгений.
— В первый выходной он нам сразу встретился, приехал поговорить — они поговорили. На следующий выходной сидели, тишина, 2 часа ночи — приезжает квадроцикл. Бывший грубо вызывает моего мужчину. Тот: «Евгений, пожалуйста, давай завтра — ты протрезвеешь, и поговорим». Взял его за майку, потасовка, подрались хорошо, — поделилась своей версией Мелехова.
Вскоре после этого Елена сама приехала к Евгению, пока он спал. Объяснила свой поступок следующим образом: опасалась, что он может от обиды поджечь ее дачу, из-за чего сама спать боялась. Случился конфликт, в котором женщина и укусила сибиряка за ухо.
— Задала ему вопрос: «Что ты хочешь?» Он начал швырять [меня], мотылять по дому. Я села в машину, уехала... Уезжаю домой, слышу, приезжает опять квадроцикл в 6 утра. Оттуда Евгений с битой спрыгивает. Бьет машину [нового бойфренда] и меня. Он меня избил битой. Повалил, сел сверху, начал душить. Наклонился, начал кричать: «Щас тебя убью». Укусила его за ухо, ему пришивали ухо. Статья за умышленное причинение вреда здоровью. Не до конца откусила, но пришивали, — утверждает Елена. Также она отметила, из-за этого инцидента на нее завели уголовное дело за проникновение на дачу бывшего мужа.
В студию пришел и сам Евгений. По его словам, Елену он не преследовал. Уверяет в следующем:
— У меня своя семья, я хочу спокойно жить и видеть ребенка. У меня женщина, у нас двое ребятишек — мы сошлись, у нее было двое детей. Мы пытаемся сейчас высудить общение с ребенком, у нас есть решение, но ребенка прячут, особенно после случая нападения. Абсолютно не преследовал, ничего не хочу, кроме общения с ребенком. С товарищем Елены я общался, были у нас некие вопросы. Неоднократно при созвоне с Еленой, как только я хотел узнать о ребенке, она переводила разговор на их взаимоотношения, постоянно хвасталась.
По версии мужчины, в день конфликта он проснулся от того, что бывшая жена сама ударила его бруском в висок:
— В руках у нее был нож, сработал инстинкт самосохранения, выбил нож, — продолжил он.