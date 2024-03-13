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В Москве простятся с выпускником сибирского университета, который утонул в океане в Португалии

Олег Мальсагов был бизнесменом

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Тело Олега опознали спустя месяц после его исчезновения

В Москве простятся с выпускником сибирского университета Олегом Мальсаговым, который утонул в океане в Португалии. Информация об этом появилась на странице его бизнес-партнера Нины Яныкиной в социальной сети «Вконтакте».

— Прощание с Олегом Руслановичем Мальсаговым состоится 18 марта. В 16:30 пройдет установка урны с прахом в Колумбарии Центрального Долгопрудненского кладбища, — написала Нина Яныкина.

Олег Мальсагов пропал 8 января на Мадейре в Португалии. Туда он улетел развивать общий бизнес с Ниной. Тогда женщина сообщала, что в поисках была задействована полиция и посольство России в Португалии. Нина объяснила НГС, что Олег ушел купаться во время прогулки. По ее данным, он любил глубоко понырять. Тело бизнесмена было найдено в воде — мужчина оставил свои вещи на пляже и решил нырнуть в океан.

Мужчина, по словам Нины Яныкиной, поехал в Португалию один. Его опознание прошло 7 февраля — почти через месяц после исчезновения бизнесмена. Нина также говорила, что тело Мальсагова планируется кремировать в Португалии, по решению родственников. Затем его прах увезут в Россию — в Москву.

Олегу Мальсагову было 46 лет, день рождения он должен был отметить 5 февраля. Мужчина окончил Томский государственный университет. У погибшего бизнесмена остались супруга и двое сыновей 11 и 13 лет. Семья проживала в Москве.

По данным сайта ГК «Деловой Альянс», Олег был основателем и управляющим партнером группы компаний, независимым консультантом по управлению предприятиями. Компания, которую он возглавлял, занималась обучением технологических брокеров.

Согласно сервису «Контур.Фокус» компания «Деловой Альянс» образована в 2012 году, учредителями числятся в равных долях Олег Мальсагов и Нина Яныкина. На конец 2022 года выручка организации составила 29,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 13,8 миллиона рублей.

Первый свой бизнес он создал в 1994 году, в 2015 году был директором по развитию и исполняющим директора центра кластерного развития Томской области. Кроме того, занимал должность советника ректора Университета ИТМО города Санкт-Петербург по развитию 2017 — 2020, после советником ректора АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

Недавно в Таиланде в городе Паттайя разбился новосибирец Антон Карпов. Его друзья объявили сбор денег на перевозку тела в Новосибирск, но спустя сутки закрыли, поскольку собрали нужную сумму.

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Бизнесмен Океан Португалия Утонул Прощание
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