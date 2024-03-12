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Истории

«Горел спортом, а он его сжег». Родственники раскрыли причину внезапной смерти бодибилдера из Екатеринбурга

Дмитрий Кимак скончался через два дня после победы на чемпионате

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Дмитрий очень хотел победить на чемпионате и много времени проводил в спортзале

Дмитрий очень хотел победить на чемпионате и много времени проводил в спортзале

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В Екатеринбурге похоронили 28-летнего Дмитрия Кимака. Победитель чемпионата по бодибилдингу внезапно умер спустя два дня после соревнований. По словам близких, у него не было проблем со здоровьем, а культуристы, которые встречались с ним на последнем кубке, говорят, что он был в отличной форме. В этом материале наши коллеги из E1.RU собрали всё, что известно о скоропостижной смерти молодого и крепкого спортсмена.

Три месяца сидел на сушке

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео с последнего чемпионата Дмитрия Кимака

Видео: KIMAKFITNESS / T.me

К этим соревнованиям Дмитрий готовился три месяца. Он вел видеодневник в телеграм-канале, где рассказывал о своей диете и тренировках. Спортсмен разрабатывал собственные программы спортивного питания. Перед чемпионатами бодибилдеры устраивают организму так называемую сушку, чтобы сделать мышцы более рельефными: сокращают употребление жиров, воды и соли. Дмитрий в своем блоге делился рецептами белковых блюд.

— Вместо моих любимых голеней или салата с ананасами теперь будут рис и фасоль с брокколи. Причина — урезание жиров, чтобы ускорить жиросжигание. Жиры сейчас утром и днем, вечер только белок, угли и клетчатка, — писал Дмитрий в канале. — Итого получается, у меня завтрак в 08:00, обед в 15:30 и ужин в 21:30. Ничего между приемами пищи я не ем, что и вам советую. К таким длинным промежуткам между едой можно прийти и комфортно себя чувствовать со временем, но это нужно всем.

— Впереди еще 5 дней снижения жировой прослойки и слив воды, для данного турнира будут хорошие кондиции, но в целом форма еще сырая, — подписал Дмитрий эту фотографию

— Впереди еще 5 дней снижения жировой прослойки и слив воды, для данного турнира будут хорошие кондиции, но в целом форма еще сырая, — подписал Дмитрий эту фотографию

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По словам девушки Дмитрия, во время сушки он был вялый, но это нормальное состояние для спортсмена.

— Я с ним не в первый раз в этот период, когда он проходит вот эти все сушки, подготовку к соревнованиям. Всё было как обычно. Да, у него было мало энергии, он был не особо в ресурсе. Но это в пределах того, что допустимо, — рассказала девушка Дмитрия Диана.

На чемпионате 1 марта Дмитрий одержал безоговорочную победу. Судьи проголосовали за него единогласно. Бодибилдер был очень воодушевлен, он планировал несколько дней отдохнуть от диеты и готовиться к апрельскому кубку Урала и Сибири.

Умер на руках у своей девушки

В день смерти Дмитрий сходил на тренировку, пообедал и пошел в ванную. Они с девушкой собирались поехать в термальный комплекс, но внезапно спортсмен потерял сознание.

— Я открыла дверь, он просто вывалился оттуда. Но он был еще жив, дышал. Я вызвала скорую, она ехала минут 20. Я пыталась как-то привести его в чувство, думала, может быть, это обморок или что-то такое. Он такой тяжелый, я не смогла даже из ванной его вытащить. Он был еще жив, а потом стал синеть, — рассказала девушка Дмитрия.

По словам девушки, в день смерти Дмитрий был очень задумчив, но не жаловался на свое состояние

По словам девушки, в день смерти Дмитрий был очень задумчив, но не жаловался на свое состояние

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Родственники спортсмена раскрыли причину его смерти. По их словам, экспертиза показала, что он умер от внезапной остановки сердца.

— Организм моего брата чист, никаких веществ в организме моего брата не было, — рассказала E1.RU сестра Дмитрия. — От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце. Диагноз: внезапная сердечная смерть.

Знакомые Дмитрия говорят, бодибилдер переоценил свои силы. Перед чемпионатом он усиленно тренировался сам, а еще проводил занятия для своих клиентов в спортивном комплексе.

— Он слишком сильно горел спортом, а он его сжег, — говорит знакомый бодибилдера.

Дмитрий был очень жизнерадостным человеком

Дмитрий был очень жизнерадостным человеком

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В областной федерации по бодибилдингу уже заявили, что смерть молодого человека не связана с соревнованиями и подготовкой к ним. Перед чемпионатом все спортсмены обязательно проходят медкомиссию. Дмитрий тоже прошел терапевта и получил допуск.

— Мы скорбим о смерти Димы. Для нас это произошло так же неожиданно, как и для всех остальных. Официальную причину смерти нам не сообщили. Сейчас мы всей федерацией собираем помощь семье Димы. Это действительно большая потеря для нас всех, — сообщили в Федерации бодибилдинга Свердловской области.

Дмитрий участвовал и побеждал на престижных турнирах

Дмитрий участвовал и побеждал на престижных турнирах

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По словам кандидата в мастера спорта по бодибилдингу Михаила Глазунова, у культуриста, скорее всего, было заболевание, которое протекало бессимптомно. Он судил Дмитрия Кимака на последнем чемпионате и не заметил у него проблем со здоровьем.

— Если он чувствовал себя хорошо и на соревнованиях у него всё было нормально, то это, скорее всего, проблема, о которой он просто не знал. И тут она дала о себе знать, — считает Михаил Глазунов. — Сушка может навредить, если это делать неправильно. Можно свой организм перегрузить диуретиками. Можно до обезвоживания себя довести. Кровь при этом сгущается. Но это только разговоры и домыслы. Скорее всего, подготовка просто усугубила проблему, которая уже была в организме. Всё равно это стресс, повышенные нагрузки, тренировки сверх норм.

Спортивная карьера

В последние годы Дмитрий часто занимал призовые места

В последние годы Дмитрий часто занимал призовые места

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Своим подписчикам Дмитрий рассказывал, что набрал форму для чемпионатов профессионального уровня за восемь лет. В 2022 году, например, он стал абсолютным чемпионом на соревнованиях в Курганской, а потом и Челябинской областях.

Спортом Дмитрий Кимак увлекался с раннего детства. С четырех до шестнадцати лет занимался гимнастикой и получил звание кандидата в мастера спорта.

Потом Дмитрия призвали в армию. Он мечтал попасть в воздушно-десантные войска, но не прошел медкомиссию. Дело не в состоянии здоровья, а в физических параметрах: в ВДВ набирали призывников ростом от 170 сантиметров, а у него было только 168. Из-за этого спортсмена отправили в пехоту.

— Так и прослужил оставшиеся 11 месяцев механиком-водителем БМП, — вспоминал спортсмен свои армейские годы.

Дмитрий в армии

Дмитрий в армии

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Вернувшись со службы, Дмитрий налегал на тренажеры, а с 2016 года стал инструктором. Он брал клиентов любых возрастов.

— Я сам фанатично тренируюсь, экспериментирую над своим телом, выступаю на соревнованиях по бодибилдингу, что говорит о том, что тренировки — это мое любимое дело, — писал о себе Дмитрий Кимак.

Так Дмитрий выглядел в 2017 году

Так Дмитрий выглядел в 2017 году

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Внезапная смерть тренера стала шоком для тех, кто у него занимался.

— Дима был классным и добрым тренером, у него все достигали больших успехов, — поделилась его клиентка.

— Его дисциплина и целеустремленность на высшем уровне, не каждому так дано. А тут такое, — написал под постом о смерти бывший клиент Дмитрия.

Похороны спортсмена

На прощание с Дмитрием пришли несколько десятков человек — это его близкие, друзья, бодибилдеры и клиенты. По решению родственников, спортсмена кремировали.

Недавно мы писали, как в Екатеринбурге умер хоккейный тренер. Максим Жданов скончался прямо во время дворового турнира.

А в Первоуральске 21 декабря простились с 14-летним Тимофеем Шадриным, который погиб на ринге во время городского первенства по боксу. Кто виноват в его смерти, выясняют следователи. В небольшом городе это уже не первый случай гибели юных спортсменов на ринге — об этом мы писали в этом материале.

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