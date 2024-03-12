«Горел спортом, а он его сжег». Родственники раскрыли причину внезапной смерти бодибилдера из Екатеринбурга

— Я с ним не в первый раз в этот период, когда он проходит вот эти все сушки, подготовку к соревнованиям. Всё было как обычно. Да, у него было мало энергии, он был не особо в ресурсе. Но это в пределах того, что допустимо, — рассказала девушка Дмитрия Диана.



На чемпионате 1 марта Дмитрий одержал безоговорочную победу. Судьи проголосовали за него единогласно. Бодибилдер был очень воодушевлен, он планировал несколько дней отдохнуть от диеты и готовиться к апрельскому кубку Урала и Сибири.