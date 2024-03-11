В Новосибирске сноубордист с детьми застрял на склоне горы — он не мог двигаться из-за боли

Житель Новосибирска застрял на склоне вместе с детьми из-за неудачного катания. Информацию об инциденте сообщили в пресс-службе Росгвардии по Сибирскому федеральному округу.
Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска на минувших выходных. Сотрудники Росгвардии патрулировали территорию рядом с парком-отелем «Шишка», к ним обратился прохожий. Мужчина рассказал, что на склоне горы, примерно в 250 метрах от дороги, лежит сноубордист, который просит о помощи. Росгвардейцы нашли мужчину, вместе с ним были двое детей.
Пострадавший рассказал, что получил травму ноги во время катания и не может самостоятельно передвигаться из-за острой боли. Сотрудник Росгвардии вызвали скорую помощь, а также помогли сноубордисту вместе с детьми добраться до ближайшей дороги.
Прибывшей бригадой врачей гражданин был госпитализирован. Детей передали прибывшим на место происшествия родственникам травмированного мужчины.
В конце февраля на улице Партизанской экипаж Росгвардии спас мужчину от смерти от холода. Пострадавший почувствовал себя плохо и не мог подняться из сугроба.