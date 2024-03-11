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В Новосибирске сноубордист с детьми застрял на склоне горы — он не мог двигаться из-за боли

Мужчину спасли сотрудники Росгвардии

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Детей пострадавшего мужчины забрали родственники

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Житель Новосибирска застрял на склоне вместе с детьми из-за неудачного катания. Информацию об инциденте сообщили в пресс-службе Росгвардии по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска на минувших выходных. Сотрудники Росгвардии патрулировали территорию рядом с парком-отелем «Шишка», к ним обратился прохожий. Мужчина рассказал, что на склоне горы, примерно в 250 метрах от дороги, лежит сноубордист, который просит о помощи. Росгвардейцы нашли мужчину, вместе с ним были двое детей.

Пострадавший рассказал, что получил травму ноги во время катания и не может самостоятельно передвигаться из-за острой боли. Сотрудник Росгвардии вызвали скорую помощь, а также помогли сноубордисту вместе с детьми добраться до ближайшей дороги.

Прибывшей бригадой врачей гражданин был госпитализирован. Детей передали прибывшим на место происшествия родственникам травмированного мужчины.

В конце февраля на улице Партизанской экипаж Росгвардии спас мужчину от смерти от холода. Пострадавший почувствовал себя плохо и не мог подняться из сугроба.

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НовосибирскЭкстримСноубордРосгвардия
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