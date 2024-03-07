В Новосибирской области пропал 69-летний пенсионер — он нуждается в помощи врачей

В Новосибирской области пропал 69-летний Николай Крапонин. Он исчез из дома в ДНТ «Славянка» в Кудряшовском сельсовете.
Как сообщил НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирске Егор Зайцев, заявка о пропаже пенсионера поступила в отряд сегодня, 7 марта. Мужчина вышел из дома и пропал. В последний раз его видели в магазине «Магнит» в селе Марусино, примерно в 18:10. Новосибирец нуждается в медицинской помощи.
— Сейчас очень важна помощь тех, кто мог видеть Николая Кузьмича, чтобы как можно скорее сузить зону поиска и помочь ему вернуться домой. Объявлен сбор добровольцев на активный поиск. Желающие принять участие в поиске Николая Кузьмича могут приехать в оперативный штаб в село Марусино, — рассказал Зайцев.
Из ориентировки, опубликованной в паблике отряда во «ВКонтакте», следует: рост Николая Крапонина 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы, седая борода и голубые глаза. В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черные штаны, черную шапку и ботинки-берцы.
Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Николая Крапонина, просят сообщать по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.
Ранее в Новосибирской области пропал 18-летний Обиджон Бекмирзаев. Информации о местонахождении молодого человека нет с 15 января.