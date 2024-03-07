В Новосибирской области пропал 69-летний пенсионер — он нуждается в помощи врачей

В Новосибирской области пропал 69-летний Николай Крапонин. Он исчез из дома в ДНТ «Славянка» в Кудряшовском сельсовете.



Как сообщил НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирске Егор Зайцев, заявка о пропаже пенсионера поступила в отряд сегодня, 7 марта. Мужчина вышел из дома и пропал. В последний раз его видели в магазине «Магнит» в селе Марусино, примерно в 18:10. Новосибирец нуждается в медицинской помощи.