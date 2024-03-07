«Врачи ревели»: работницы птицефабрики в Пермском крае нашли в печи кошек — несколько погибли, выживших сейчас спасают

Выбежавшие из печки животные разбежались по территории, взрослые кошки вышли к людям только через день, котенка так и не нашли.



— Девочки позвонили мне, я была на работе, — рассказывает Марина. — Сказали, что увидели обожженного кота. Муж съездил за ним и забрал. Вторую кошечку я забрала после работы.



В этот же день Марина начала связываться с другими волонтерами и разместила информацию о случившемся в местном паблике «Комсомольский онлайн» во «ВКонтакте». Позже информация появилась и в других сообществах. Кошки были сильно травмированы, волонтеры сошлись во мнении, что их необходимо везти в клинику в Пермь. Помочь вызвалась волонтер приюта «Муркот». 1 марта девушка поехала на машине из Перми в поселок под Кунгуром и увезла кошек в клинику «Аляска».

