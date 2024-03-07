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«Врачи ревели»: работницы птицефабрики в Пермском крае нашли в печи кошек — несколько погибли, выживших сейчас спасают

На самом предприятии местной администрации сказали: «Практика жестокого обращения с животными отсутствует»

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Это черный котик, который выбежал из печи, когда его пытались сжечь

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В соцсетях распространилась информация, что на территории птицефабрики «Комсомольская» в Кунгурском районе Пермского края «заживо жгут кошек в печи». Двух спасенных из печи кошек с сильными ожогами привезли в клинику в Пермь, за их жизнь теперь борются ветеринары. Чтобы разобраться в ситуации, наши пермские коллеги из 59.RU поговорили с местной жительницей и волонтерами, а также направили запросы в адрес птицефабрики и компетентных органов.

Это тигровая кошечка с территории фабрики, которая находится на приеме у врачей

Это тигровая кошечка с территории фабрики, которая находится на приеме у врачей

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Из печи выбежали две кошки и котенок

Подробности произошедшего 59.RU рассказала жительница поселка, бывшая сотрудница птицефабрики Марина Занина, знающая о ситуации со слов нынешних работниц — сами они напрямую общаться с журналистами боятся, опасаются увольнения. По словам Марины, вечером 28 февраля сотрудницы фабрики вышли передохнуть на воздух и услышали душераздирающие крики животных из находящейся на улице печи. Сотрудницы бросились к печке и распахнули дверь. Оттуда выбежали две взрослые кошки и котенок, они дымились. В печке же женщины увидели четыре мертвых пылающих кошачьих тела.

Выбежавшие из печки животные разбежались по территории, взрослые кошки вышли к людям только через день, котенка так и не нашли.


— Девочки позвонили мне, я была на работе, — рассказывает Марина. — Сказали, что увидели обожженного кота. Муж съездил за ним и забрал. Вторую кошечку я забрала после работы.

В этот же день Марина начала связываться с другими волонтерами и разместила информацию о случившемся в местном паблике «Комсомольский онлайн» во «ВКонтакте». Позже информация появилась и в других сообществах. Кошки были сильно травмированы, волонтеры сошлись во мнении, что их необходимо везти в клинику в Пермь. Помочь вызвалась волонтер приюта «Муркот». 1 марта девушка поехала на машине из Перми в поселок под Кунгуром и увезла кошек в клинику «Аляска».

На это фото больно смотреть. Но каково животному?

На это фото больно смотреть. Но каково животному?

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Ветеринары клиники приняли животных и осмотрели. У кошечки тигрового окраса обнаружили обширные ожоги ушей, ожог глаза, повреждения подушечек задней и передней лап. Части подушечек нет вообще, лапки кровоточат. У черного кота зафиксировали массивные ожоги области глаз, ожог левого бедра, ожог носового зеркала.

— Врачи ревели. Уж у них, так скажем, закалка всё равно не такая, как у нас. Но они ревели и говорили: «Мы больше от вас никого брать не будем, это невозможно. Как так люди вообще поступают, как так можно?» — рассказала 59.RU руководитель приюта «Муркот» Наталья Субботина. — В итоге врачи отошли и, конечно, будут лечить наших животных, но они были шокированы такой жестокостью.

Лапка с травмированными подушечками у тигровой кошечки

Лапка с травмированными подушечками у тигровой кошечки

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Сейчас кошки находятся в стационаре, им делают специальные перевязки. Врачи говорят «прогноз осторожный» и всячески помогают животным. Наталья говорит, что в наиболее тяжелом состоянии находится кошечка, ей может потребоваться пересадка кожи.

До сожжения кошек был приказ

По словам Марины, накануне на предприятии проводил проверку Россельхознадзор. После их предписания руководство издало приказ: на фабрике не должно быть никаких кошек, это нарушает санитарные правила. Отметим, соответствующий пункт действительно есть в приказе Минсельхоза РФ от 03.04.2006 № 104, но он носит рекомендательный характер. Пункт 4.18 сформулирован так: «Содержать на территории организации кошек и собак, кроме сторожевых собак, находящихся на привязи возле помещения охраны или по периметру ограды, не рекомендуется».

Так или иначе, сразу после приказа руководства работники фабрики начали забирать животных домой — их на предприятии, говорит Марина, очень любили, покупали корм, приносили еду из дома. «Сколько смогли, унесли по домам», — говорит Марина. А кто-то, по всей видимости, решил избавиться от животных таким бесчеловечным образом.

Сотрудника, который кинул кошек в печь, по данным Марины, уже уволили. Узнать, так ли это, и просто достучаться до руководства птицефабрики журналистам не удалось: на звонки и на письма по электронной почте нам не ответили.

— Я знаю, что безопасники шибко того сотрудника ругали: «Зачем он это сделал?», — говорит Марина. — Они сами очень любят кошек. Ветеринарный врач там сама волонтер и пыталась доказать, что кошки на предприятии нужны.

После кинутого в соцсетях клича: «Если кошек не забрать, их сожгут», — по словам женщины, волонтеры забрали с фабрики 19 кошек, еще остается около 30. Сотрудники говорят, что уже начали замечать больше крыс, при этом отрава от них и так лежит по территории.

— Отрава не помогает бороться с крысами. Я же сама там работала и всё видела своими глазами. Это настолько умные животные: они отраву поедят и бегом бегут отпиваться водой, и всё. Отрава их не берет совсем. Поэтому без кошек на фабрике никак нельзя. Это очень большая ошибка, — говорит Марина. — Сейчас будут такие убытки! Это и перегрызенные ленты, проводка. А потом еще и куриц начнут грызть и кусать.

Наталья Субботина говорит: «Это самое "безобидное" фото. Раны близко высылать не буду, там кровь»

Наталья Субботина говорит: «Это самое "безобидное" фото. Раны близко высылать не буду, там кровь»

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«Практика жестокого обращения с животными отсутствует»

Позицию организации озвучила администрация Кунгурского округа в официальном сообществе во «ВКонтакте».

— Со слов руководителя АО «Птицефабрика "Комсомольская"», при содержании птицы на предприятии соблюдаются меры безопасности, а также все установленные нормативы. Практика жестокого обращения с животными отсутствует, любые подобные действия осуждаются и незамедлительно пресекаются, — написала комментарий пресс-служба администрации города. — Службой безопасности предприятия проводится служебная проверка по данному факту.

В кунгурской администрации также заметили, что жестокое обращение с кошками является преступлением и это требует надлежащей проверки.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю 59.RU сообщили, что в отдел полиции Кунгура поступило несколько сообщений от местных жителей по данному факту. Организована проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.

Также мы направили запрос в органы прокуратуры и Россельхознадзор. В запросе в ведомство мы также уточнили, рассматривается ли возможность привить и стерилизовать кошек, чтобы они и дальше охраняли фабрику от крыс и мышей. Ответы в редакцию пока не поступили.

Выписки ветеринарных врачей после осмотра животных

Выписки ветеринарных врачей после осмотра животных

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Лечение обожженных кошек курирует АНО «Центр помощи бездомным животным «МУРКОТ».

Желающие могут помочь оставшимся на фабрике кошкам и забрать их в добрые руки.

Ранее мы публиковали подборку историй о том, чему нас научили самые известные коты России и Перми.

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