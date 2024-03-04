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Взрыв произошел на железнодорожном мосту в Самарской области

На месте работают оперативники и саперы

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В результате ЧП задерживается несколько поездов

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Этим утром в Самарской области неизвестные подорвали железнодорожный мост. Как сообщают наши коллеги из издания 63.RU, по неофициальной информации, подрыв опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка произошел на перегоне Звезда — Чапаевск. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено под опору моста.

Представители силовых ведомств не смогли подтвердить или опровергнуть данное заявление, но в ЕДДС Безенчукского района РИА Новости подтвердили, что на перегоне произошел хлопок. Там также уточнили, что пострадавших в результате взрыва нет.

О происшествии сообщают и очевидцы в соцсетях.

— Задерживаются электрички из Сызрани в сторону Самары, — пояснили обеспокоенные горожане.

Информацию о задержке рейсов нашим коллегам из издания 63.RU подтвердили на Куйбышевской железной дороге.

— На указанном участке у нас действительно наблюдается задержка. Мы пустили часть составов через Жигулевск, и поэтому задержка будет около двух часов. Остальные электрички стоят, думаем, что с ними делать, — заявили в КбшЖД.

Осведомленный источник рассказал корреспондентам 63.RU, что на месте работают сотрудники Росгвардии и саперы.

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