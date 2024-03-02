На месте следователи: появилось видео со станции, где электропоезд насмерть сбил новосибирскую школьницу

В Новосибирске опубликовали видео со станции, где электропоезд насмерть сбил 14-летнюю девочку. Кадры с места происшествия появились в телеграм-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
Судя по видео, на станции, где погиб подросток, находятся следователи. Инцидент произошел в Первомайском районе.
ЧП произошло около 11 часов 2 марта, по предварительным данным, девочка переходила через железнодорожные пути. После инцидента в городе начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В декабре прошлого года под Новосибирском мужчина попал под пассажирский поезд. Сибиряк скончался.