Заключенный бросился с кулаками на сотрудника колонии — суд добавил ему срок

Заключенному колонии в Новосибирской области добавили срок из-за нападения с кулаками на инспектора во время досмотра. Информация об этом появилась на сайте Калининского районного суда.
Осужденный Владимир Шусев, как сообщили в суде, содержался в исправительной колонии строгого режима №8, которая находится в Калининском районе.
Во время очередного личного обыска осужденный отказался исполнять требования инспектора исправительного учреждения, и ударил его руками в область груди. Как отмечается в сообщении на сайте суда, сотруднику ФСИН пришлось терпеть физическую боль, а действия осужденного привели к дезорганизации работы ИК №8.
Суд признал Владимира Шусева виновным в применении насилия к сотруднику места лишения свободы (ч.2 ст. 321 УК РФ) и назначил ему два года строго режима дополнительно к ранее назначенному сроку.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее суд в Новосибирске отменил приговор директору «Горзеленхоза» Наталье Цветковой. Она обвинялась в халатности из-за падения дерева на ребенка.