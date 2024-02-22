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Заключенный бросился с кулаками на сотрудника колонии — суд добавил ему срок

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима

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Нападение произошло во время личного обыска

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Заключенному колонии в Новосибирской области добавили срок из-за нападения с кулаками на инспектора во время досмотра. Информация об этом появилась на сайте Калининского районного суда.

Осужденный Владимир Шусев, как сообщили в суде, содержался в исправительной колонии строгого режима №8, которая находится в Калининском районе.

Во время очередного личного обыска осужденный отказался исполнять требования инспектора исправительного учреждения, и ударил его руками в область груди. Как отмечается в сообщении на сайте суда, сотруднику ФСИН пришлось терпеть физическую боль, а действия осужденного привели к дезорганизации работы ИК №8.

Суд признал Владимира Шусева виновным в применении насилия к сотруднику места лишения свободы (ч.2 ст. 321 УК РФ) и назначил ему два года строго режима дополнительно к ранее назначенному сроку.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее суд в Новосибирске отменил приговор директору «Горзеленхоза» Наталье Цветковой. Она обвинялась в халатности из-за падения дерева на ребенка.

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