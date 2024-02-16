«Констатировали смерть осужденного»: публикуем целиком сообщение ФСИН о смерти Навального

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому округу сообщила о смерти Алексея Навального, который находился в колонии на Ямале с конца 2023 года. Мы публикуем сообщение Федеральной службы исполнения наказаний целиком:
«16.02.2024 года в исправительной колонии Nº 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.
Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.
Причины смерти устанавливаются.»
RT со ссылкой на источники сообщает, что причиной смерти политика стал оторвавшийся тромб, однако официальной информации о причинах смерти Алексея Навального пока нет.