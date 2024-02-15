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Белгород обстреляли ракетами. Удар пришелся на торговый центр

Также есть прилет по стадиону школы

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Ракета попала в торговый центр в Белгороде

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По Белгороду нанесен ракетный удар. Как сообщают местные СМИ, в результате атаки серьезно пострадал небольшой торговый — у здания повылетали окна. Также пострадали дома в частном секторе, есть прилет по стадиону одной из школ. В городе действует сигнал ракетной опасности.

— В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал губернатор Белгоордской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

По словам очевидцев, ракетными осколками ранило спортсменов, который находились на футбольном поле. На месте выехали медики.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: 112 / T.me

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