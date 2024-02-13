Пострадал мальчик: автомобиль врезался в троллейбус в Новосибирске

В Новосибирске Mitsubishi Outlander столкнулся с троллейбусом. В результате аварии пострадал 3-летний мальчик, который был в автомобиле.
О происшествии сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. Инцидент произошел в 18:00 часов в Дзержинском районе. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершил столкновение с троллейбусом №23, который стоял на остановке для высадки пассажиров. В ведомстве уточнили, что в салоне транспорта находились люди.
— В салоне находилось 16 пассажиров, информация о пострадавших не поступала, — сказано в сообщении. — В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Mitsubishi Outlander мальчик 2021 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется.
Указано, что на месте аварии находится наряд ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
В январе в Новосибирске автомобиль столкнулся с троллейбусом на Октябрьском мосту. В результате ДТП медпомощь потребовалась четырем новосибирцам.