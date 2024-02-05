Вертолет с сотрудниками МЧС рухнул и утонул в карельском озере. Всё, что известно о трагедии

Спасатели уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Они не раз участвовали в поисках и спасении людей.

По данным издания SHOT, судно летело в город Вытегра Вологодской области из Петрозаводска на соревнования в рамках международной конференции «Русский лед — 2024».