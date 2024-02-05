Вертолет с сотрудниками МЧС рухнул и утонул в карельском озере. Всё, что известно о трагедии

Вертолет Ми-8, принадлежащий Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС России, потерпел крушение над Онежским озером. На борту находились три члена экипажа. О трагедии сообщила пресс-служба министерства.
Вертолет пропал с радаров вечером 4 февраля. К селу Деревянное направили группу спасателей на воздушном судне и снегоходах. Предварительно, при крушении Ми-8 пробил лед и пошел на дно, из-за чего перестал работать аварийный маяк, что усложнило поиски.
— Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров, — сообщили в МЧС. — Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия. К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.
Спасатели уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Они не раз участвовали в поисках и спасении людей.
По данным издания SHOT, судно летело в город Вытегра Вологодской области из Петрозаводска на соревнования в рамках международной конференции «Русский лед — 2024».