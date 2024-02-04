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Стали известны подробности смертельного ДТП с фурами на новосибирской трассе

На дороге столкнулись три большегруза

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В ДТП погиб один человек

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Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла в 11:20 на трассе в Барабинском районе. Предполагаемый виновник аварии, 68-летний водитель фуры марки MAN, выехал на встречку.

— Водитель совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем DAF. После столкновения автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN, которым управлял 44-летний водитель, — пояснили в инспекции.

По данным регионального МЧС, после столкновения три фуры загорелись. В результате аварии скончался водитель DAF, его личность устанавливают. 44-летнего водителя MAN госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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