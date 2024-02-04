Стали известны подробности смертельного ДТП с фурами на новосибирской трассе

Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла в 11:20 на трассе в Барабинском районе. Предполагаемый виновник аварии, 68-летний водитель фуры марки MAN, выехал на встречку.
— Водитель совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем DAF. После столкновения автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN, которым управлял 44-летний водитель, — пояснили в инспекции.
По данным регионального МЧС, после столкновения три фуры загорелись. В результате аварии скончался водитель DAF, его личность устанавливают. 44-летнего водителя MAN госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.