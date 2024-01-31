Выехал на встречку: что грозит водителю фуры, от которого уворачивалась «Мазда» на сибирской трассе

Водителю грузовика «Вольво», который мог спровоцировать ДТП на сибирской трассе, грозят штрафы на сумму 6,5 тысяч рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Кемеровской области.
Накануне, 30 января, НГС писал о том, что, по предварительной информации, фура выехала на встречную полосу. Ехавшей там «Мазде» пришлось от нее уворачиваться. Это при том, что с противоположной стороны двигалась еще одна фура.
Момент ДТП, случившегося неподалеку от Кемерова, попал на запись с видеорегистратора. В редакцию ее прислал читатель Максим — по его словам, он родственник хозяев легковой машины. В разговоре с корреспондентом мужчина утверждал, что в результате происшествия у автомобиля оказались повреждены зеркало, бампер и крыло.
По информации Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал. В отношении 45-летнего водителя грузовика «Вольво» составили протокол по части 1 и части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
— Уходя от лобового столкновения, водитель «Мазды» произвел касательное столкновение с другим грузовым автомобилем, двигавшимся во встречном направлении, — добавляется в сообщении ГИБДД.
Максим заявил, что пока водителя фуры, двигавшейся по своей полосе, не могут найти. Он попросил помочь с его поисками.
— Проблема в том, что инспекторы ДПС оформили ДТП. Но так как не установлена фура, которая тоже была участником, но также двигалась по своей полосе, нужно провести розыск. Пока пытаются найти, но не удается. Говорят, что вроде есть программа, которая отслеживает движение фур, но всё это может затянуться. Пока скинули видео с регистратора, но госномер рассмотреть не удается, — уверяет он.
Ранее автобус и фура вылетели с трассы в Новосибирской области: место аварии попало на видео.