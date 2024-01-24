«Оторвалась лопатка турбины и пробила топливный бак». Эксперты — о возможных причинах крушения Ил-76 под Белгородом

МSK1.RU публиковал первые кадры, сделанные очевидцами крушения Ил-76. По словам жителей села Яблоново, в пяти километрах от места, где упал самолет, от взрыва в ближайших зданиях затряслись стёкла. Минобороны России назвало терактом крушение Ил-76 в Белгородской области.



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