«Оторвалась лопатка турбины и пробила топливный бак». Эксперты — о возможных причинах крушения Ил-76 под Белгородом

В среду, 24 января, в Белгородской области рухнул военный самолет Ил-76. По данным Минобороны, на борту упавшего самолета находилось 74 человека: 65 военнопленных ВСУ, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. На место происшествия выехала комиссия Военно-космических сил и глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, все находившиеся на борту погибли.
Местные telegram-каналы опубликовали видео падения самолета. На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно взрывное облако после падения Ил-76.
Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал крушение самолета в разговоре с MSK1.RU. По его мнению, Ил-76 крайне надежен, поэтому версия с техническими неполадками маловероятна. Впрочем, полностью исключать ее не стоит. Скорее всего, самолет могли сбить, так как место происшествия находится недалеко от границы с Украиной.
— Я так думаю, что если это находилось вблизи границы, вблизи линии боевого соприкосновения, вполне вероятно, что это его могла сбить противовоздушная оборона противника, — объяснил MSK1.RU Дандыкин. — Мы знаем очень много таких случаев. Конечно, не исключен случай какой-то аварии, но это чрезвычайно надежный самолет. Посмотрим, каким будет расследование. В авиации всякое бывает.
Авиаэксперт Алексей Захаров заявил MSK1.RU, что причиной крушения Ил-76 может быть что угодно, так как имеющейся на данный момент информации недостаточно для конкретных выводов. Тем не менее, он привел свою версию падения самолета: взрыв топливных баков из-за пробития его осколками турбины двигателя.
— Там видно облако от подрыва. Навскидку могу сказать, что оторвалась лопатка турбины и пробила топливный бак. После этого взорвались пары керосина, взрыв разрушил верхнюю обшивку крыла, что привело к выбросу продуктов горения, — объяснил MSK1.RU эксперт Захаров.
По словам специалиста, точную причину падения Ил-76 стоит устанавливать не по визуальным следам на обломках самолета, а по расшифровкам записей с бортовых самописцев. Эти специальные устройства, которые ведут запись всего происходящего в полете, еще известны как «черные ящики». При этом эксперт считает, что расшифровки могут и не обнародовать, так как крушение связано с военным самолетом.
— На ИЛ-76 стоит бортовой самописец типа МС-61. Он находится под хорошей защитной капсулой, поэтому в случае падения и пожара это устройство должно сохраниться, — отметил Захаров. — Ждем сообщения об обнаружении самописца и о результатах расшифровки. Если только эти сообщения последуют, так как военные не особо афишируют результаты расследования авиакатастроф со своими машинами.
МSK1.RU публиковал первые кадры, сделанные очевидцами крушения Ил-76. По словам жителей села Яблоново, в пяти километрах от места, где упал самолет, от взрыва в ближайших зданиях затряслись стёкла. Минобороны России назвало терактом крушение Ил-76 в Белгородской области.
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