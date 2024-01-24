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Крушение самолета в БелгородеПодробности

В Белгородской области рухнул самолет

На место выехал глава региона

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Губернатор региона выехал на место ЧП

Губернатор региона выехал на место ЧП

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Белгородские паблики публикуют видео падения самолета. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как самолет падает и взрывается.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место, но подробностей пока не уточнил.

— Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже, — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Некоторые СМИ сообщают, что в Белгородской области рухнул самолет Ил-76.

В Минобороны России подтвердили крушение самолета. По данным ведомства, около 11:00 мск в Белгородской области упал Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и три сопровождающих.

Подробности о крушении самолета прямо сейчас собираем в нашем онлайне.

Ил-76Белгород
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