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Авария в непогоду

Стало известно, когда новосибирцам на левом берегу подключат отопление

Из-за аварии на улице Петропавловской без тепла остались 68 домов

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Для подачи отопления привлекут дополнительные бригады

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Подавать тепло в отключенные дома Ленинского района Новосибирска начнут 20 января в 01:00. Об этом на заседании регионального штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах мегаполиса сообщил замгубернатора Сергей Сёмка.

— К 20:30 будут завершены работы по устранению дефектов на теплосетях на улицах Титова и Петропавловской. На заполнение системы уйдет 3–4 часа. Поэтому с часа ночи тепло начнет поступать, — сообщил Сергей Сёмка.

По словам замгубернатора, сейчас без отопления остаются 68 домов на левом берегу.

— Кроме того, продолжается работа по регулировке параметров по 54 домам в Ленинском районе. Ночью будут задействованы 16 аварийных бригад, а в 9 утра еще прибудут 26 бригад, 93 человека, и работаем над формированием резерва сил, чтобы работа шла непрерывно, — отметил Сёмка.

Ранее политолог и депутат Государственной думы Олег Матвейчев прокомментировал корреспонденту НГС введение режима ЧС в Новосибирске.

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