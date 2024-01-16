Группа беспилотников атаковала Воронеж. В многоэтажках выбило окна, начался пожар: видео

Ночью 16 января над Воронежем раздалась серия взрывов. Об этом сообщили местные жители. Информацию об атаке беспилотников подтвердил губернатор области Александр Гусев.
— В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах, — сообщил губернатор.
Глава региона передал, что пострадавших, по предварительным данным, нет.
— После поквартирного обхода уточним число и характеристики поврежденного имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле, — заявил Александр Гусев.
Очевидцы сообщают, что слышали не менее 15 взрывов.
Минобороны РФ прокомментировало ситуацию.
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— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области, — сообщили в ведомстве.