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Спецоперация на Украине

Группа беспилотников атаковала Воронеж. В многоэтажках выбило окна, начался пожар: видео

Очевидцы сообщают, что раздалось не менее 15 взрывов

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По Сети распространяются видео взрывов и последствий от них

Видео: bazabazon / t.me, ostorozhno_novosti / t.me

Ночью 16 января над Воронежем раздалась серия взрывов. Об этом сообщили местные жители. Информацию об атаке беспилотников подтвердил губернатор области Александр Гусев.

— В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах, — сообщил губернатор.

Глава региона передал, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

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— После поквартирного обхода уточним число и характеристики поврежденного имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле, — заявил Александр Гусев.

Очевидцы сообщают, что слышали не менее 15 взрывов.

Минобороны РФ прокомментировало ситуацию.

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— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области, — сообщили в ведомстве.

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