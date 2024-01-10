«Воду перекрыли только сегодня». На улице в Новосибирске несколько дней продолжался потоп — что сегодня там творилось

— По факту всю ночь бежала вода, дорогу залило еще больше. Сегодня весь транспорт, кроме джипов, оказался заблокирован. Только 10 января, ближе к полудню, написали, что воду перекрыли. А так всё это время бежала клубами, — заявил редакции житель одного из СНТ Артем.

