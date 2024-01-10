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«Воду перекрыли только сегодня». На улице в Новосибирске несколько дней продолжался потоп — что сегодня там творилось

Как сообщают в управляющей компании, на место приехали коммунальщики

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В Новосибирске на улице Федора Горячева случился потоп

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В Новосибирске дорогу на улице Федора Горячева несколько дней заливало водой. Накануне местная УК заверила корреспондента в том, что проблемы с коммуникациями начались летом 2023 года, но обострились на прошедших праздниках.

В итоге 9 января на место приехали сотрудники «Горводоканала», но коммунальная авария по-прежнему не устранена, уточнили в управляющей компании «Краснообск».

Как утверждают в организации, еще во время новогодних каникул на место приезжали сотрудники «Горводоканала», но работы было решено отложить на рабочие дни. В итоге проблему всё-таки начали устранять.

— 9 января приехал водоканал, приехала техника. Они до сих пор там, копают. Потоп всё еще остается, но ищут его причину, — уже в среду уточнили в УК.

Новые ролики с места опубликовал Telegram-канал «Дорога выживания — НСК». На них видно, что дорога, ведущая к множеству СНТ, буквально превратилась в реку.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Вода, ралившаяся по дороге, мешает проезжать машинам

Видео: «Дорога выживания — Нск» / Telegram

— По факту всю ночь бежала вода, дорогу залило еще больше. Сегодня весь транспорт, кроме джипов, оказался заблокирован. Только 10 января, ближе к полудню, написали, что воду перекрыли. А так всё это время бежала клубами, — заявил редакции житель одного из СНТ Артем.

НГС отправил запросы в администрацию Кировского района и «Горводоканал».

В декабре еще одну дорогу затопило под Новосибирском.

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