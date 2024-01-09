«Машины вмерзают, без резиновых сапог не выйти». Улицу в Новосибирске залило водой — видео с потопом

— В августе где-то под землей лопнула труба. Но по счастливой случайности прорыв оказался рядом с канализационной станцией, и она начала вытекать именно туда. Мы обращались в «Горводоканал», администрацию Кировского района Новосибирска и так далее, за устранением проблемы. Приезжала бригада, выкопала яму, засыпала ее и уехала. А вода как бежала, так и бежит. На днях труба, видимо лопнула совсем, — поделились своей версией в УК.



Как утверждают в организации, в этот раз снова делались заявки в различные инстанции, но пока добиться устранения потопа не удалось. По информации УК, в конце новогодних праздников на место всё же приезжали сотрудники «Горводоканала», но работы было решено отложить на рабочие дни.

