«Машины вмерзают, без резиновых сапог не выйти». Улицу в Новосибирске залило водой — видео с потопом

В Новосибирске рядом на улице Федора Горячева случился потоп — вода разлилась по дороге и мешает машинам проезжать.
Артем, житель СНТ неподалеку, заявил НГС, что произошедшая там коммунальная авария не устраняется уже несколько дней. По мнению Артема, причина потопа в том, что прорвало трубу. Вода льется на дорогу, ведущую к множеству участков сразу в нескольких СНТ. С его слов, зимой там живут люди.
В ролике, который в редакцию прислал сибиряк, видно, что территория буквально превратилась в реку.
Мнение управляющей компании
В управляющей компании «Краснообск» корреспондента заверили в том, что проблема с коммуникациями возникла еще летом, но обострилась в последние дни.
— В августе где-то под землей лопнула труба. Но по счастливой случайности прорыв оказался рядом с канализационной станцией, и она начала вытекать именно туда. Мы обращались в «Горводоканал», администрацию Кировского района Новосибирска и так далее, за устранением проблемы. Приезжала бригада, выкопала яму, засыпала ее и уехала. А вода как бежала, так и бежит. На днях труба, видимо лопнула совсем, — поделились своей версией в УК.
Как утверждают в организации, в этот раз снова делались заявки в различные инстанции, но пока добиться устранения потопа не удалось. По информации УК, в конце новогодних праздников на место всё же приезжали сотрудники «Горводоканала», но работы было решено отложить на рабочие дни.
— Из «Горводоканала» приехали, постояли, но на огороженную территорию не зашли. И экскаватор с аварийной службой постоял. Мы своим погрузчиком пробили лед, чтобы вода уходила из комплекса на дорогу, которая ведет к дачам. Она уже сутки бежит и затапливает ее. Теперь на легковушках проехать невозможно. Без резиновых сапог не выйти. Машины вмерзают. Из администрации Кировского района позвонили, сказали, что сегодня, 9 января, водоканал планирует приехать, — заявили в управляющей компании.
В УК полагают, что летом проблему можно было решить с меньшими затратами и последствиями. Там добавили, что «Горводоканал» ссылается на то, что ему переданы не все сети.
— Были у нас и канализация, и водопровод. По нашему требованию в прошлом году канализацию приняли на обслуживание, а водопровод почему-то нет. Но если сети брошены, то по закону ими должен заниматься поставщик услуг, — уверяют в «Краснообске».
Корреспондент НГС обратилась за комментарием в «Горводоканал», а также отправила запрос в администрацию Кировского района.
В декабре 2023 года под Новосибирском также затапливало дорогу. НГС разбирался в возможных причинах произошедшего.