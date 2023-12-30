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Спецоперация на Украине

Удар ракет по Белгороду убил 14 человек, больше 100 — ранены. Главное о трагедии и кадры с места

Об атаке ВСУ доложили Владимиру Путину

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Жестокие кадры с места трагедии

Видео: «Блэтгород» / T.me

По данным МЧС, после атаки ВСУ по Белгороду погибли 14 человек (двое — дети). 108 — ранены.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова добавила, что ранены 17 детей. Четверо из них находятся в реанимации. Президенту доложено об ударе, по его поручению в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.

Свои соболезнования и готовность оказать помощь выразил мэр Москвы Сергей Собянин и несколько губернаторов. Глава СК Александр Бастрыкин направил в область московских следователей, криминалистов и экспертов. Возбуждено дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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Момент взрыва попал на запись видеорегистратора

Видео: Baza / T.me

Минобороны выпустило отдельный комментарий по атаке.

— Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены.

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Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгороду. <...> В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми, — пояснили в ведомстве.

Кадры из Белгорода

Кадры из Белгорода

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Белгород обстреливали примерно сутки, губернатор Гладков сообщал об одном погибшем и четырех раненых от предыдущих атак. В Минобороны также рассказали о 32 беспилотниках, сбитых над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.

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