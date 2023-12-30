Удар ракет по Белгороду убил 14 человек, больше 100 — ранены. Главное о трагедии и кадры с места

По данным МЧС, после атаки ВСУ по Белгороду погибли 14 человек (двое — дети). 108 — ранены.



Детский омбудсмен Мария Львова-Белова добавила, что ранены 17 детей. Четверо из них находятся в реанимации. Президенту доложено об ударе, по его поручению в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.