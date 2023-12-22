Очередь из мусоровозов и грузовиков. Что творилось на Гусинобродском шоссе после утечки газа — смотрим фото с места ЧП

2,5 года назад, 14 июня 2021 года, в Новосибирске авария на газозаправочной станции закончилась взрывом и пожаром. 14 июня 2021 года на газовой заправке на Гусинобродском шоссе прогремел взрыв, огненный гриб поднялся на высоту 140 метров. В результате ЧП никто не погиб, но 7 человек оказались в реанимации. Пожар тушили 6 часов.

