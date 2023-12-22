Очередь из мусоровозов и грузовиков. Что творилось на Гусинобродском шоссе после утечки газа — смотрим фото с места ЧП

В Новосибирске днем 22 декабря в районе заправки «Газойл», расположенной на улице Зеленодоленская, 2а, произошла утечка метана из грузового автомобиля. Сотрудники ГИБДД временно перекрывали подъезды к опасному участку. Корреспонденты НГС побывали на месте происшествия: что там творилось — в репортаже.
В ролике, который прислал в редакцию читатель, видно, что цистерна была окружена облаком газа. Как сообщил источник редакции, утечка прекратилась после того, как водитель перекрыл основной кран.
В момент, когда на место приехали корреспонденты, АГЗС была открыта, но там фактически не было автомобилей. Ее сотрудник поделился своей версией произошедшего. По его информации, у наполненной цистерны оторвался шланг, и появился громкий звук, как от реактивного самолета.
— Всё нормально, никто не пострадал, — утверждает он.
Рядом с гусинобродской свалкой, которая находится поблизости от заправки, собралась длинная очередь из «КАМазов». Часть из них были нагружены снегом, а часть — мусором. Один из водителей заявил корреспонденту, что спецтехнике запрещали проезд, но причины этого ему были неизвестны. На момент визита корреспондента по дороге уже ездили легковые машины.
Ранее появились данные от читаталей о том, что после утечки водителей мусоровозов отправляли на полигон на левом берегу. В пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство» НГС рассказали следующее:
— В связи с утечкой на АГЗС на Гусинобродском шоссе мусоровозы, осуществляющие разгрузку на полигоне, временно были перенаправлены на другие объекты в соответствии с территориальной схемой. Работа полигона восстановлена.
2,5 года назад, 14 июня 2021 года, в Новосибирске авария на газозаправочной станции закончилась взрывом и пожаром. 14 июня 2021 года на газовой заправке на Гусинобродском шоссе прогремел взрыв, огненный гриб поднялся на высоту 140 метров. В результате ЧП никто не погиб, но 7 человек оказались в реанимации. Пожар тушили 6 часов.