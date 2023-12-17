Умер музыкант рок-группы AC/DC

16 декабря ушел из жизни Колин Берджесс, первый ударник рок-группы AC/DC. Об этом сообщил музыкальный коллектив у себя в соцсетях.
— Очень грустно слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Не держи зла, покойся с роком, Колин, — пишут представители группы.
Причина смерти остается неизвестной.
Колину было 77 лет. Он входил в оригинальный состав AC/DC вместе с братьями-гитаристами Малькольмом и Ангусом Янгами, бас-гитаристом Ларри Ван Кридтом и вокалистом Дэйвом Эвансом. Группа была сформирована в 1973 году.
Также Берджесс был барабанщиком австралийской рок-группы The Masters Apprentices.