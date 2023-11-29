Мужчина залил кровью салон автобуса в Новосибирске. Видео

В соцсетях Новосибирска опубликовали видео, которое сняли в автобусе. Неизвестный мужчина залил пол транспорта кровью и вступил в словесную перепалку с женщиной. Видео происшествия опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
В сообщении указано, что мужчину заметила сегодня в автобусе №13.
— Мужчина угрожал сотрудникам транспорта, орал матом, — заявили в телеграм-канале.
На кадрах, которые появились в группе, можно заметить руку мужчины, с которой капает кровь на пол общественного транспорта. Во время словесной перепалки мужчина, предположительно, обратился к кондуктору автобуса. Он критично оценил движение транспорта по маршруту.
— Вы стоите на всяких остановках, люди не могут понять, — заявил мужчина на видео. — Что, подождать вас на конечной?
На записи слышно, что на слова мужчины отвечает женщина. Она сказала на видео, что сибиряк «все в крови уделал».
Перевозчиком маршрута №13 выступает ООО «ПАТП-6». НГС позвонил организации с просьбой прокомментировать ситуацию, но в компании не ответили на звонки журналиста.
Летом в Новосибирске в автобусе мужчина устроил конфликт, который затем перерос в драку. Инцидент произошел на ОбьГЭСе.