Замахнулся огнетушителем: на площади Калинина подрались двое мужчин — инцидент попал на видео

В Новосибирске сегодня, 29 ноября, произошла потасовка на остановке транспорта на площади Калинина. По сообщению читательницы НГС, один из участников — водитель автобуса
Как рассказала НГС автор видео, инцидент произошел около 15:00.
— Вышла из метро, ждала автобус
На кадрах видно, что мужчина несколько раз замахивается огнетушителем на парня в черной куртке, тот в ответ бьет его кулаком. Затем предполагаемый водитель наносит удар, в результате его оппонент падает. После того как парень в черном встал, он начал бить по боковому стеклу автобуса, в результате чего оно искривилось. Затем транспортное средство отъехало от остановки.
В диспетчерской службе ООО «Регион-Автоцентр», которое является перевозчиком на маршруте
В Новосибирске водители автомобилей устроили потасовку около театра «Глобус» на Октябрьской магистрали. Драку сибиряков сняли на видео.