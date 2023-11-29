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Замахнулся огнетушителем: на площади Калинина подрались двое мужчин — инцидент попал на видео

Предположительно, один из участников — водитель автобуса

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Мужчина в черной куртке неуверенно держался на ногах

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В Новосибирске сегодня, 29 ноября, произошла потасовка на остановке транспорта на площади Калинина. По сообщению читательницы НГС, один из участников — водитель автобуса № 14, другой — пассажир.

Как рассказала НГС автор видео, инцидент произошел около 15:00.

— Вышла из метро, ждала автобус № 28, а возле 14-го такая потасовка. Это водитель избивает мужчину, кондуктор выглядывает из дверей, — сообщила девушка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС

На кадрах видно, что мужчина несколько раз замахивается огнетушителем на парня в черной куртке, тот в ответ бьет его кулаком. Затем предполагаемый водитель наносит удар, в результате его оппонент падает. После того как парень в черном встал, он начал бить по боковому стеклу автобуса, в результате чего оно искривилось. Затем транспортное средство отъехало от остановки.

В диспетчерской службе ООО «Регион-Автоцентр», которое является перевозчиком на маршруте № 14, корреспонденту НГС заявили, что такого инцидента у них не было.

В Новосибирске водители автомобилей устроили потасовку около театра «Глобус» на Октябрьской магистрали. Драку сибиряков сняли на видео.

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АвтобусПотасовкаПлощадь КалининаНовосибирск
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