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У завода торгового оборудования загорелось здание — для тушения привезли дополнительные цистерны

Огонь удалось локализовать

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Огонь мог перекинуться на соседние здания

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Утром 9 ноября в Новосибирске загорелось здание на улице Большевистской. Оно находится на территории завода торгового оборудования.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black». На кадрах видно, что от здания идет черный дым.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black / Telegram

Подробности о пожаре рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области:

— В 10:55 выехали в Октябрьский район, улица Большевистская, привязка к номеру 92. На момент прибытия было установлено, что открытым огнем горит одноэтажное строение. Существовала угроза перехода огня на рядом расположенный склад. В 11:07 угрозу перехода огня на склад ликвидировали.

Для тушения на место привезли дополнительные цистерны с водой. Площадь горения составила около 30 метров. В компании «Завод торгового оборудования» подтвердили, что пожар произошел на их территории. Что находилось в горящем помещении, неизвестно.

Накануне на парковке в центре Новосибирска загорелся автомобиль. Момент пожара попал на видео.

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Улица БольшевистскаяОктябрьский районПожарГУ МЧС по Новосибирской области
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