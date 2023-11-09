У завода торгового оборудования загорелось здание — для тушения привезли дополнительные цистерны

Утром 9 ноября в Новосибирске загорелось здание на улице Большевистской. Оно находится на территории завода торгового оборудования.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black». На кадрах видно, что от здания идет черный дым.
Подробности о пожаре рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области:
— В 10:55 выехали в Октябрьский район, улица Большевистская, привязка к номеру 92. На момент прибытия было установлено, что открытым огнем горит одноэтажное строение. Существовала угроза перехода огня на рядом расположенный склад. В 11:07 угрозу перехода огня на склад ликвидировали.
Для тушения на место привезли дополнительные цистерны с водой. Площадь горения составила около 30 метров. В компании «Завод торгового оборудования» подтвердили, что пожар произошел на их территории. Что находилось в горящем помещении, неизвестно.
Накануне на парковке в центре Новосибирска загорелся автомобиль. Момент пожара попал на видео.