«Там девка стояла. Я ломанула ее»: задержали сибирячку, которая порезала лицо ребенку из-за смартфона

В Красноярском крае задержали женщину, которая порезала лицо девочке из-за смартфона, сообщают наши коллеги из NGS24. Нападавшей оказалась
По данным Следственного комитета,
На записи камер видно, что ребенок спокойно идет по аллее, сзади на нее резко нападает женщина, хватает ее за капюшон и машет предметом перед головой пострадавшей. Через пару секунд нападавшая убегает, а девочка растерянно ерзает из стороны в сторону.
Зачем подозреваемая ударила ребенка ножом — непонятно, полицейские так и не получили ответ на этот вопрос. Женщина непонятно изъясняется, но можно разобрать описание ее нападения.
— Где Аллея. Там девка стояла, я забрала телефон. Да, я ломанула ее, и всё. И потом убежала за развязку, — рассказала нападавшая полицейским.
Женщину поймали и возбудили на нее уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия», а также заключили ее под стражу.
Ранее в Красноярском крае случился другой инцидент с ребенком - мальчик умер после того, как съел котлету.