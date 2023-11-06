«Там девка стояла. Я ломанула ее»: задержали сибирячку, которая порезала лицо ребенку из-за смартфона

По данным Следственного комитета, 3 ноября утром 32-летняя красноярка гуляла около дома № 19 на улице Волжской. Там она увидела 16-летнюю девочку, которая шла домой из больницы. Женщина достала канцелярский нож и с угрозами вырвала телефон из рук подростка, девочка начала сопротивляться, тогда женщина ударила ножом по лицу ребенка и убежала.

