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«Там девка стояла. Я ломанула ее»: задержали сибирячку, которая порезала лицо ребенку из-за смартфона

Подозреваемая попыталась объясниться на видео

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Этим ножом подозреваемая ударила девочку по лицу

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В Красноярском крае задержали женщину, которая порезала лицо девочке из-за смартфона, сообщают наши коллеги из NGS24. Нападавшей оказалась 32-летняя женщина.

По данным Следственного комитета, 3 ноября утром 32-летняя красноярка гуляла около дома № 19 на улице Волжской. Там она увидела 16-летнюю девочку, которая шла домой из больницы. Женщина достала канцелярский нож и с угрозами вырвала телефон из рук подростка, девочка начала сопротивляться, тогда женщина ударила ножом по лицу ребенка и убежала.

На записи камер видно, что ребенок спокойно идет по аллее, сзади на нее резко нападает женщина, хватает ее за капюшон и машет предметом перед головой пострадавшей. Через пару секунд нападавшая убегает, а девочка растерянно ерзает из стороны в сторону.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МВД 24 / Telegram

Зачем подозреваемая ударила ребенка ножом — непонятно, полицейские так и не получили ответ на этот вопрос. Женщина непонятно изъясняется, но можно разобрать описание ее нападения.

— Где Аллея. Там девка стояла, я забрала телефон. Да, я ломанула ее, и всё. И потом убежала за развязку, — рассказала нападавшая полицейским.

Женщину поймали и возбудили на нее уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия», а также заключили ее под стражу.

Ранее в Красноярском крае случился другой инцидент с ребенком - мальчик умер после того, как съел котлету.

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