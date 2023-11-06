«Дергал затвор, и автомат выстрелил». История 19-летнего срочника из Подмосковья, которого убил сослуживец

Друзья Андрея шутят, что хорошее про их компанию скажут только два учителя: классный руководитель и учительница математики. Первая уже уходила из школы, когда мы ее нашли.



— Вы какими судьбами? — спрашивает она друзей Андрея. — Сегодня день памяти? Да вы что? Меня никто и не предупредил даже.



Расспросить ее про Андрея не получилось — женщина сказала, что очень спешит. Вторая учительница тоже не смогла поделиться воспоминаниями о погибшем, объяснив, что преподавала в его классе всего два года.

— У него были проблемы с математикой, но, в отличие от этих двух [смеясь, показывает на двух друзей Андрея], он никогда не шумел, не кричал. С дисциплиной у него всегда идеально было. Очень хороший был парень, не знаю, что еще сказать даже, — задумчиво говорит Алла Борисовна. — Я только про бабушку его знала, что он с ней живет. Она и заботилась о нём. Про других родственников и не слышала даже.