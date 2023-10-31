Кусок водосточной трубы упал на припаркованную машину новосибирца — хозяева хотят 100 тысяч за ущерб

27 октября в Новосибирске часть водосточной трубы упала на припаркованный автомобиль возле дома на Карла
— Получилось так, что утром муж припарковал машину на этом месте и на метро уехал на работу. Когда вечером вернулся за автомобилем, увидел, что произошло. Эта водосточная труба болталась, но вот ту часть трубы, которая упала на машину, ее подобрал и выкинул дворник, который как раз работает в магазине в этом здании, он сам об этом сказал мужу, — пояснила Елена, жена владельца машины.
Сибирячка заявила, что ущерб составил около 100 тысяч рублей. Муж Елены обратился в управляющую компанию, также инцидент зарегистрировали полицейские.
— В управляющей компании нам сказали, чтобы мы провели оценку ущерба и предоставили эти документы им. Также попросили написать претензию. Дальше нам объяснили, что будут рассматривать этот инцидент, — отметила сибирячка.
Корреспондент НГС обратился в управляющую компанию «ЖКХ Ленинского района» за комментарием по ситуации. Однако в УК отказались что-либо комментировать по этому инциденту и попросили направить официальный запрос. Журналист отправил запрос, на момент публикации ответ не поступил.
В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об инциденте.
— Всё зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, — отметили в ведомстве.
Ранее ствол клена упал на кроссовер новосибирца. Инцидент произошел в Кировском районе.