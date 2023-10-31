Кусок водосточной трубы упал на припаркованную машину новосибирца — хозяева хотят 100 тысяч за ущерб

Корреспондент НГС обратился в управляющую компанию «ЖКХ Ленинского района» за комментарием по ситуации. Однако в УК отказались что-либо комментировать по этому инциденту и попросили направить официальный запрос. Журналист отправил запрос, на момент публикации ответ не поступил.

