В аэропорт Махачкалы вошел ОМОН, всех участников погрома обещают найти по камерам: главное к этому часу

В аэропорт, куда ворвались протестующие против палестино-израильского конфликта, пришли силовики. ОМОН заблокировал щель, через которую толпа прорвалась к самолету из Тель-Авива.
В ответ на действия силовиков люди начали забрасывать их различными предметами.
В МВД России по СКФО заявили, что всех, кто принимает участие в беспорядках в Махачкале, вычислят, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения.
Сообщается также, что к уголовной ответственности привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.
В пятницу, 20 октября, в Дагестане прошел митинг в поддержку Палестины. В разных районах республики люди вышли на улицы с палестинскими флагами.
Позже, 28 октября, у отеля в Хасавюрте толпа мусульман требовала выгнать из Дагестана евреев. Глава республики Сергей Меликов осудил акцию. Он заявил, что в произошедшем виноваты «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России».
Мы следим за происходящим в этой онлайн-трансляции.