В аэропорт Махачкалы вошел ОМОН, всех участников погрома обещают найти по камерам: главное к этому часу

Позже, 28 октября, у отеля в Хасавюрте толпа мусульман требовала выгнать из Дагестана евреев. Глава республики Сергей Меликов осудил акцию. Он заявил, что в произошедшем виноваты «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России».



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