freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 0/10
usd 93.22
eur 98.35
Тема дняВ Новосибирске проведут форум за 10 миллионов
Все новости
Все новости
Беспорядки в аэропорту МахачкалыПодробности

В аэропорт Махачкалы вошел ОМОН, всех участников погрома обещают найти по камерам: главное к этому часу

Протестующие кидают в силовиков различными предметами

449
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Беспорядки в аэропорту не утихают

Видео: соцсети

В аэропорт, куда ворвались протестующие против палестино-израильского конфликта, пришли силовики. ОМОН заблокировал щель, через которую толпа прорвалась к самолету из Тель-Авива.

В ответ на действия силовиков люди начали забрасывать их различными предметами.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Echo_dagestana / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: соцсети

В МВД России по СКФО заявили, что всех, кто принимает участие в беспорядках в Махачкале, вычислят, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения.

Сообщается также, что к уголовной ответственности привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.

В пятницу, 20 октября, в Дагестане прошел митинг в поддержку Палестины. В разных районах республики люди вышли на улицы с палестинскими флагами.

Позже, 28 октября, у отеля в Хасавюрте толпа мусульман требовала выгнать из Дагестана евреев. Глава республики Сергей Меликов осудил акцию. Он заявил, что в произошедшем виноваты «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России».

Мы следим за происходящим в этой онлайн-трансляции.

МахачкалаПротестАэропортМитингОМОН
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter