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«Орала на ребенка матом»: сибирячка с кровью на лице пыталась ударить прохожего, когда тот ее снимал — видео

После случившегося полиция начала проверку

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Женщина, отмечает автор, была сильно пьяна

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В Кировском районе Новосибирска на видео попала пьяная женщина с разбитым лицом, которая заходила в лифт с маленьким ребенком. По словам очевидца, мать кричала на малыша матом. После случившегося полиция начала проверку.

Видео с женщиной и ребенком опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», по словам очевидца, инцидент произошел на улице Зорге, 8.

— Пьяная женщина с разбитым лицом орала на своего 6-летнего ребёнка матом на улице и еле шла до подъезда, — говорится в посте.

Очевидец отмечает, что ребенок плакал на улице, поэтому автор видео решил зайти за ними в подъезд и помочь подняться, но женщина начала распускать руки. На видео заметно, как мать с окровавленным лицом пытается толкнуть автора ролика, в это время девочка кричит и плачет. В конце женщина заходит в лифт и показывает средний палец.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На кадрах видно, что женщина пытается ударить автора ролика, маленькая девочка в это время плачет

Видео: «АСТ-54», vk.com

Журналист обратился за комментарием в пресс-службу МВД, там сообщили, что в Кировский отдел полиции поступило заявление. На место выезжали сотрудники ведомства. Проводится проверка.

В конце июля в магазине в рабочем поселке Горном Новосибирской области женщина выкинула ребенка из велосипеда-коляски, а после проехала колесом по малышу.

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