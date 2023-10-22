«Орала на ребенка матом»: сибирячка с кровью на лице пыталась ударить прохожего, когда тот ее снимал — видео

В Кировском районе Новосибирска на видео попала пьяная женщина с разбитым лицом, которая заходила в лифт с маленьким ребенком. По словам очевидца, мать кричала на малыша матом. После случившегося полиция начала проверку.
Видео с женщиной и ребенком опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», по словам очевидца, инцидент произошел на улице Зорге, 8.
— Пьяная женщина с разбитым лицом орала на своего 6-летнего ребёнка матом на улице и еле шла до подъезда, — говорится в посте.
Очевидец отмечает, что ребенок плакал на улице, поэтому автор видео решил зайти за ними в подъезд и помочь подняться, но женщина начала распускать руки. На видео заметно, как мать с окровавленным лицом пытается толкнуть автора ролика, в это время девочка кричит и плачет. В конце женщина заходит в лифт и показывает средний палец.
Журналист обратился за комментарием в пресс-службу МВД, там сообщили, что в Кировский отдел полиции поступило заявление. На место выезжали сотрудники ведомства. Проводится проверка.
В конце июля в магазине в рабочем поселке Горном Новосибирской области женщина выкинула ребенка из велосипеда-коляски, а после проехала колесом по малышу.