«В коридоре жарко и очень душно»: жительница Новосибирска упала в обморок в очереди на прием к терапевту

Жительница Новосибирска упала в обморок в очереди на прием к терапевту. Инцидент произошел в поликлинике
— Люди падают в обморок, пока ожидают приема терапевта. В коридоре много ожидающих, жарко и очень душно, окна не открываются, кондиционеров, естественно, тоже нет. Позже приехала скорая для оказания помощи, женщина ударилась головой при падении и пробыла в больнице точно больше полутора часов, — говорится в посте.
Главврач поликлиники Татьяна Ваштаева сообщила, что знает о произошедшем инциденте. По ее словам, женщине незамедлительно оказали помощь.
— Мне заведующая отделением доложила, что такой эпизод был и что в настоящее время помощь пациентке оказана. Она находится в больнице, сегодня она также будет дополнительно осмотрена, — сказала Татьяна Ваштаева. Ситуацию с приездом скорой помощи она не смогла прокомментировать. На Станции скорой медицинской помощи Новосибирска корреспонденту также отказались комментировать инцидент.
На вопрос о том, почему в коридорах поликлиники не установлены кондиционеры, главврач затруднилась ответить.
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