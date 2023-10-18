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СрочноПациентка упала в обморок в очереди на прием
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«В коридоре жарко и очень душно»: жительница Новосибирска упала в обморок в очереди на прием к терапевту

Инцидент произошел в поликлинике № 14

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По словам очевидцев, женщина ударилась головой

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Жительница Новосибирска упала в обморок в очереди на прием к терапевту. Инцидент произошел в поликлинике № 14 на Демакова, 2 в Академгородке. Фото с места событий опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

— Люди падают в обморок, пока ожидают приема терапевта. В коридоре много ожидающих, жарко и очень душно, окна не открываются, кондиционеров, естественно, тоже нет. Позже приехала скорая для оказания помощи, женщина ударилась головой при падении и пробыла в больнице точно больше полутора часов, — говорится в посте.

Главврач поликлиники Татьяна Ваштаева сообщила, что знает о произошедшем инциденте. По ее словам, женщине незамедлительно оказали помощь.

— Мне заведующая отделением доложила, что такой эпизод был и что в настоящее время помощь пациентке оказана. Она находится в больнице, сегодня она также будет дополнительно осмотрена, — сказала Татьяна Ваштаева. Ситуацию с приездом скорой помощи она не смогла прокомментировать. На Станции скорой медицинской помощи Новосибирска корреспонденту также отказались комментировать инцидент.

На вопрос о том, почему в коридорах поликлиники не установлены кондиционеры, главврач затруднилась ответить.

Ранее в Новосибирске школьнику стало плохо в автобусе, когда он ехал на экзамен. Учитель, сопровождавшая ребенка, попросила кондуктора и водителя открыть дверь, чтобы проветрить общественный транспорт, но они отказались, сославшись на штраф в 5 тысяч рублей.

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Поликлиника 14ОбморокНовосибирск
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