«В коридоре жарко и очень душно»: жительница Новосибирска упала в обморок в очереди на прием к терапевту

— Люди падают в обморок, пока ожидают приема терапевта. В коридоре много ожидающих, жарко и очень душно, окна не открываются, кондиционеров, естественно, тоже нет. Позже приехала скорая для оказания помощи, женщина ударилась головой при падении и пробыла в больнице точно больше полутора часов, — говорится в посте.

