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СрочноНа Алтае мужчина задержан за попытку теракта
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Хотел подорвать администрацию: на Алтае задержали челябинца — видео из квартиры, где нашли взрывчатку

По информации ФСБ, мужчина выполнял задание террористической организации

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Возбуждено два уголовных дела

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На Алтае 35-летнего жителя Челябинской области задержали по подозрению в попытке взрыва администрации города Рубцовска. В ФСБ уточнили, что мужчина действовал по заданию запрещенной проукраинской террористической организации.

— Установлено, что в 2022 году уроженец Челябинской области, находясь за рубежом, вступил в состав террористического формирования. В последующем по указанию «куратора» запрещенной организации он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации г. Рубцовска, — сообщили редакции НГС в управлении ФСБ по Алтайскому краю.

При обыске в съемной квартире мужчины сотрудники ФСБ нашли у него компоненты для изготовления взрывного устройства массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

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Кадры задержания подозреваемого и обыска в его съемном жилье

Видео: ФСБ

В отношении челябинца возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Суд заключил подозреваемого под стражу на время следствия.

Сегодня мы рассказали о том, как Новосибирского пенсионера заставили взять кредит в 2,5 миллиона — мошенники назвались сотрудниками ФСБ. Незнакомцы решили сыграть на чувстве страха и повестке: они уверяли, что деньги пенсионера уходили на поддержку ВСУ.

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