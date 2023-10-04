Хотел подорвать администрацию: на Алтае задержали челябинца — видео из квартиры, где нашли взрывчатку

— Установлено, что в 2022 году уроженец Челябинской области, находясь за рубежом, вступил в состав террористического формирования. В последующем по указанию «куратора» запрещенной организации он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации г. Рубцовска, — сообщили редакции НГС в управлении ФСБ по Алтайскому краю.

