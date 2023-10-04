Хотел подорвать администрацию: на Алтае задержали челябинца — видео из квартиры, где нашли взрывчатку

На Алтае 35-летнего жителя Челябинской области задержали по подозрению в попытке взрыва администрации города Рубцовска. В ФСБ уточнили, что мужчина действовал по заданию запрещенной проукраинской террористической организации.
— Установлено, что в 2022 году уроженец Челябинской области, находясь за рубежом, вступил в состав террористического формирования. В последующем по указанию «куратора» запрещенной организации он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации г. Рубцовска, — сообщили редакции НГС в управлении ФСБ по Алтайскому краю.
При обыске в съемной квартире мужчины сотрудники ФСБ нашли у него компоненты для изготовления взрывного устройства массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
В отношении челябинца возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Суд заключил подозреваемого под стражу на время следствия.
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