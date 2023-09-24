«Меня просто лишили ног». «Уральские авиалинии» раздавили дорогущую инвалидную коляску паралимпийца

— В этот раз мы просили сотрудников авиакомпании поставить ее в стороне и ничего на нее не грузить. Не снимать с нее аккумулятор без нас и не ставить его на место, потому что есть определенная специфика, — рассказывает Николай. — Когда мы с женой прилетели в Сочи, то увидели, что аккумулятор висит неправильно. Из-за этого в коляске повредили проводку. Двигатель стучал, и правое колесо было повреждено.



Паралимпиец написал заявление о повреждении багажа. На тот момент коляску еще можно было отремонтировать. Окончательно, говорит Николай, ее сломали по пути домой.