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Проблема

«Меня просто лишили ног». «Уральские авиалинии» раздавили дорогущую инвалидную коляску паралимпийца

Пассажир не может добиться компенсации от компании

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С момента перелета прошло уже три месяца, а пассажир так и не может добиться денег

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«Уральские авиалинии» дважды сломали электроколяску паралимпийцу Николаю Руденко. Это произошло во время его перелета из Москвы в Сочи и обратно. Инвалид первой группы сдал транспорт в багаж. По пути на Черноморское побережье в коляске повредили проводку, а во время следующего рейса ее придавили сумками так, что сломалась металлическая рама. Пассажир не смог даже разложить свое средство передвижения, не то что сесть в него и поехать.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инвалиду сломали коляску во время рейса

Видео: предоставлено Николаем Руденко

Николаю Руденко 39 лет, 20 из них он в инвалидной коляске. У него генетическое заболевание — СМА, из-за которого снижается мышечный тонус. Но это не мешает жить полноценно: Николай работает в крупной российской компании, занимается паралимпийским спортом бочче (это командная игра с мячом). И любит путешествовать. Но до сих пор его коляска всегда возвращалась из полетов целой и невредимой.

— В этот раз мы просили сотрудников авиакомпании поставить ее в стороне и ничего на нее не грузить. Не снимать с нее аккумулятор без нас и не ставить его на место, потому что есть определенная специфика, — рассказывает Николай. — Когда мы с женой прилетели в Сочи, то увидели, что аккумулятор висит неправильно. Из-за этого в коляске повредили проводку. Двигатель стучал, и правое колесо было повреждено.

Паралимпиец написал заявление о повреждении багажа. На тот момент коляску еще можно было отремонтировать. Окончательно, говорит Николай, ее сломали по пути домой.

— Меня с помощью спецкресла доставили из самолета к моей коляске. В ней всё было сорвано, вырвано, на нее нельзя было сесть, потому что она вся шаталась, рама была искривлена. Я им сказал, что они меня просто лишили ног. Похоже, на нее сгрузили большое количество багажа, — рассказывает пассажир.

Николай уже написал претензию в авиакомпанию, он требует оплатить ему покупку новой электроколяски — она стоит около 100 тысяч рублей. В ответ «Уральские авиалинии» попросили прислать чек, где указана стоимость поврежденного транспорта. А его у инвалида нет — средство передвижения предоставил Фонд социального страхования. И новое по графику выдаст только через пять лет. Теперь инвалид не может даже выйти из дома.

— С моим заболеванием я не могу использовать обычную коляску: у меня очень слабые руки и я не смогу крутить колеса, — говорит Николай. — Я им сказал, что пойду в суд. Но фактически я даже в суд пойти не могу, потому что у меня нет коляски.

Редакция E1.RU обратилась в пресс-службу авиакомпании. После этого «Уральские авиалинии» пообещали выплатить пассажиру компенсацию.

— Мы с ним на связи, ведем переговоры о порядке возмещения и размере выплаты, — ответил представитель перевозчика.

Московский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по факту повреждения электроколяски.

Мы следим за ситуацией.

Ранее мы писали о том, что «Уральские авиалинии» во время рейса потеряли пистолет гаишника из Екатеринбурга. Еще почитайте, как в 2020 году пассажирка отсудила у авиаперевозчика 80 тысяч за потерянный чемодан. А до этого в Екатеринбург из Уфы прибыл самолет без багажа: все вещи по ошибке улетели в Тюмень.

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Уральские авиалинииКоляскаИнвалидПаралимпиадаСпортсменБагаж
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