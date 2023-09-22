«Люди, куда бежать детей прятать?» Что происходило в Севастополе во время взрыва

Крым массово атаковали крылатые ракеты. Глава региона Сергей Аксёнов сообщил о нескольких сбитых целях, кроме того, одна из ракет попала в штаб Черноморского флота в Севастополе. Всё, что известно о происходящем, мы оперативно публикуем в онлайн-репортаже.
Люди отреагировали на случившееся по-разному: многие местные жители стали паниковать, а вот туристы, напротив, чувствуют себя расслабленно. Рассказываем, что творится в городе после ракетной атаки.
«Там же гимназия в двух шагах»
Затор из машин. Люди, бегущие по улицам. Перевернутые стулья летних веранд у кафе. Вой нескольких десятков автомобильных сигнализаций. А в небе черный столб дыма. Так выглядел исторический центр Севастополя после удара ракетой по зданию штаба Черноморского флота.
— Прямо над нами пролетело что-то с такой скоростью! Ужас! Не ПВО, — уже через минуту в городских пабликах очевидцы стали писать об увиденном.
— С Горпищенко видно дым — что-то серьезно горит в центре! — написал местный житель.
— Мы на Айвазовского — слышали громкий взрыв, теперь дым и запах гари! Кто знает, это в штаб попали? — задается вопросом другой горожанин.
Догадку авторов телеграм-чата «Подслушано в Севастополе» подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
— По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок, — написал он в своем телеграм-канале. — Будьте осторожны и бдительны!
От штаба Черноморского флота до драматического театра имени Луначарского — пять минут ходьбы. Оба здания расположены в историческом центре Севастополя — самом оживленном месте города: тут и сотни учреждений, офисов, развлекательных заведений, тут и туристы, разглядывающие достопримечательности.
Но чудом во время ракетной атаки никто из прохожих и местных жителей не пострадал — только припаркованные на соседних улицах машины посекло осколками, которые разлетелись, по данным очевидцев, на сотни метров. А вот здание штаба от взрыва загорелось — сквозь мраморные колонны фасада наружу вырвались огненные языки.
— Здание получило существенные повреждения нескольких этажей, в здании после удара возник пожар, — сообщил военный эксперт Борис Рожин. — На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания, — подтвердил его слова губернатор города Михаил Развозжаев.
Осколки разлетелись на сто метров
Но не успели севастопольцы осознать масштаб трагедии, как в городе завыли сирены. Уже не автомобильные, а настоящие, предупреждающие об опасности.
— Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, — при звуках сирены проследовать в укрытия, — по официальным каналам понеслась новая пугающая информация.
Пожалуй, впервые за полтора года спецоперации севастопольцы по-настоящему запаниковали. И начали искать убежища, хотя атаки на город и бухту беспилотниками происходят почти каждую ночь. А здание штаба Черноморского флота уже горело — больше года назад, 28 июля, беспилотник смог долететь и сбросить гранату, которая взорвалась во дворе здания. Тогда ранения получили пять человек — сотрудники штаба. Но удар управляемой ракетой, а, по предварительным данным, это была StormShadow, многих серьезно напугал.
— Люди, кто на Адмирала Октябрьского? Куда бежать детей прятать?, — написала Наталья. Она не единственная перепуганная мама. В городских пабликах вопрос о ближайшем укрытии или бомбоубежище — основной.
А многие, как жительница Севастополя Юлия, недоумевают:
— Уже почти два года живем под звуки ПВО — давно пора было узнать, где бомбоубежище и подвалы оборудованные, — написала она.
К счастью, новой ракетной атаки на Севастополь не случилось. И пока спасательная операция проходит только вокруг здания штаба ЧФ. Центр города перекрыт для автомобильного движения. Закрыт и рейд — движение пассажирских паромов остановлено, людей перевозят на другую сторону бухты автобусами. Жителей центра и туристов просят не выходить из помещений и не мешать работе экстренных служб. Скорые увозят пострадавших, пожарные борются с огнем. По предварительным данным, пострадало шесть человек. Один военнослужащий Черноморского флота пропал без вести.
«Кто Крымский мост проехал, того ничем не испугать!»
Пока силы ПВО отражали массированную ракетную атаку на Крым и Севастополь, движение по Крымскому мосту было перекрыто из-за угрозы безопасности — уже в 140-й раз с 1 июня нынешнего года.
— Включаются (или не включаются) сирены, сотрудники и громкоговорители требуют развернуться и покинуть мост. Либо движение по мосту закрывается, чтобы во время работы ПВО не зацепить туристов осколками, зенитными очередями, — о том, что происходит на Крымском мосту во время перекрытия и тревоги рассказывает Олег Володин, администратор телеграм-канала «Крымский мост». — Все стоят и ждут, пока военные не отменят тревогу. Это может быть на полчаса, час (обычно), два и даже 4 часа. Безопасность туристов — это приоритет. Как только происходит временное закрытие моста, «Яндекс.Навигатор» начинает его «не видеть» и предлагать ехать через сухопутный путь. Как мост открывают — снова «видит».
— Кто Крымский мост проехал, того ничем не испугать! — написал один из туристов. В отличие от севастопольцев, отдыхающие в чатах демонстрируют серость и выдержку.
— Мы сейчас в Севастополе, конкретно в Херсонесе Таврическом. Всё норм. Домой не бежим — путешествуем по Крыму и дальше, — пишет Андрей из Москвы.
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Сколько отдыхающих оказались такими же бесстрашными — пока неясно, слишком мало времени после атаки прошло. Но после предыдущего взрыва на Севастопольском морском заводе имени Орджоникидзе туристический поток в город снизился. Туристы, решившие провести бархатный сезон в Крыму, выбирают более спокойные места на Южном берегу. Хотя сейчас быть уверенным в том, что и к ним не полетят беспилотники или ракеты, увы, невозможно.
Ранее мы сообщали, что десять крылатых ракет были выпущены со стороны Украины по Севастополю утром 13 сентября. Семь из них сбили силы ПВО, три попали в доки морского завода имени Серго Орджоникидзе. В результате атаки пострадали 24 человека — четверо в состоянии средней тяжести. Мы подробно рассказывали, что происходило в атакованном крылатыми ракетами городе.