«Люди, куда бежать детей прятать?» Что происходило в Севастополе во время взрыва

«Там же гимназия в двух шагах»

Затор из машин. Люди, бегущие по улицам. Перевернутые стулья летних веранд у кафе. Вой нескольких десятков автомобильных сигнализаций. А в небе черный столб дыма. Так выглядел исторический центр Севастополя после удара ракетой по зданию штаба Черноморского флота.



— Прямо над нами пролетело что-то с такой скоростью! Ужас! Не ПВО, — уже через минуту в городских пабликах очевидцы стали писать об увиденном.

