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Тема дняАварийная посадка самолета в поле
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Посадка самолета в поле

На место аварийной посадки самолета в Новосибирской области отправился прокурор

Борт выполнял рейс «Сочи — Омск»

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На место ЧП выехал Западно-Сибирский траснпортный прокурор

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Прокуратура выясняет обстоятельства аварийной посадки пассажирского авиалайнера «Уральских авиалиний» в поле у села Каменка Убинского района Новосибирской области. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.

По предварительной информации, самолёт, выполнявший рейс «Сочи — Омск» совершил вынужденное приземление «по технической причине».

— На борту самолета находилось 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники проверяют исполнение законов в сфере безопасности полётов.

По информации МЧС по НСО, аварийная посадка аэробуса А320 произошла в 09:44 (мест).

О развитии событий вокруг приземлившегося авиалайнер мы оперативно сообщаем в онлайн-трансляции.

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