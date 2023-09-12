На место аварийной посадки самолета в Новосибирской области отправился прокурор

Прокуратура выясняет обстоятельства аварийной посадки пассажирского авиалайнера «Уральских авиалиний» в поле у села Каменка Убинского района Новосибирской области. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.
По предварительной информации, самолёт, выполнявший рейс «Сочи — Омск» совершил вынужденное приземление «по технической причине».
— На борту самолета находилось 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
Сотрудники проверяют исполнение законов в сфере безопасности полётов.
По информации МЧС по НСО, аварийная посадка аэробуса А320 произошла в 09:44 (мест).
О развитии событий вокруг приземлившегося авиалайнер мы оперативно сообщаем в онлайн-трансляции.