Депрессия на фоне духовного роста? Что известно о погибших омских близняшках

— Когда человека сковывает болезнь, он может день утверждать, что его поддерживают близкие, а потом в течение трех недель быть полностью подавленным, — рассуждала тогда девушка о ситуации, возникшей в семье ее двоюродной сестры.



Никто тогда и не мог подумать, что эти слова через некоторое время можно будет применить к ней и ее сестре-близняшке. Как рассказал NGS55.RU источник имеющий отношение к расследованию, у обеих сестер была диагностирована клиническая депрессия. По информации телеграм-канала Baza у одной из девушек психиатр выявил биполярное расстройство. Также известно, что одна из близнецов находилась в тревожном состоянии и боялась выйти на улицу.