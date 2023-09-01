Депрессия на фоне духовного роста? Что известно о погибших омских близняшках

В минувший четверг, 31 августа, в одной из квартир дома на улице 1-й Красной Звезды, были найдены тела двух молодых сестер-близнецов. Девушки ушли из жизни одновременно — как сообщает издание «СуперОмск» их смерть наступила в результате «внешнего воздействия». По основной версии, вполне благополучные, дружные и амбициозные девушки свели счеты с жизнью. У обеих были семьи, увелечения и цели, а также опыт в предпринимательстве. NGS55.RU попытался разобраться в загадочной смерти двух сестер.
31-летние сестры Лидия и Ника (имена изменены — прим.ред) родом из поселка Ачаир. Они действительно родились в один день — 25 сентября девушки должны были отпраздновать свое 32-летие. Сестры быстро освоились в большом городе — обе были довольно успешны, занимались развитием студии красоты, в которой трудились несколько человек. Одна из сестер зарегистрирована, как предприниматель — основным видом ее деятельности являлась торговля косметикой. Однако в последнее время она позиционировала себя, как духовный практик и ведущая женских кругов. Это важная информация, к которой мы вернемся чуть позже.
Несмотря на работу в Омске обе девушки не забывали малую родину — в поселке Ачаир у них была мощная поддержка — дружная и сплоченная семья. Ради своей семьи одна из сестер в прошлом году приняла участие в шоу на федеральном телеканале — она стала участницей шоу «За гранью» на телеканале НТВ, чтобы поддержать родственницу, страдающую сложным недугом.
— Когда человека сковывает болезнь, он может день утверждать, что его поддерживают близкие, а потом в течение трех недель быть полностью подавленным, — рассуждала тогда девушка о ситуации, возникшей в семье ее двоюродной сестры.
Никто тогда и не мог подумать, что эти слова через некоторое время можно будет применить к ней и ее сестре-близняшке. Как рассказал NGS55.RU источник имеющий отношение к расследованию, у обеих сестер была диагностирована клиническая депрессия. По информации телеграм-канала Baza у одной из девушек психиатр выявил биполярное расстройство. Также известно, что одна из близнецов находилась в тревожном состоянии и боялась выйти на улицу.
По информации источника NGS55.RU, тела девушек нашли в разных шкафах. Как уточняет Baza, их обнаружил муж одной из сестер, когда вернулся домой после работы. Незадолго до этого девушка отправила ему прощальное сообщение. Вторая девушка тоже отправила своему супругу SMS подобного содержания.
Гибель в один день двух девушек, родившихся точно также, в один день, шокирует. Еще больше вопросов вызывает тот факт, что одна из девушек помогала другим людям разобраться с проблемами. Она проводила мастер-классы «по диагностике себя». На сессиях предлагала другим девушкам пройти сеанс тета-хилинга вперемешку с изучением астрологии и гаданиях на таро. Девушка развивала проект под названием «ТЕТ-А-ТЕТ».
— На практике вы сможете получить ответы на следующие вопросы: мое состояние сейчас и за последний месяц. Куда направлено мое внимание? Какое важное Осознание я должна получить? Как я могу прийти к своей цели? Какой итог меня ждет в ближайшее время? — так Ника рассказывала о своих услугах.
Тета-хилинг (Theta Healing) относят к псевдонаучным методам самопознания. Это медитации, участники которых входят в некое «тета-состояние», якобы усиливающее «тета-волны» в мозгу, что способствует излечению болезней. Ученые ставят под сомнение эффективность этого метода и даже считают его опасным.
Отметим, что Ника не только проводила духовные практики, но и была участницей закрытого клуба для женщин, жаждущих духовного просвещения. В клубе девушки «наполнялись женской энергией», входили в «ресурсное состояние», а также играли в игру самопознания «Лила» и проходили тренинги личностного роста. Вероятно девушка хотела совершенствоваться — и тут, конечно, можно предположить, что к поискам себя ее как раз и подтолкнуло состояние депрессии и недовольства собственной жизнью.
В пресс-службе областного следкома о возможных причинах произошедшего не говорят. Как сообщили корреспонденту NGS55.RU в ведомстве, сейчас силовики обрабатывают сразу несколько разных версий. От остальных комментариев в следственном комитете пока воздерживаются.
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