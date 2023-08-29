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Самый смертоносный пожар Европы: огонь уничтожает Грецию 11-й день

Пламя подбирается к границе с Турцией

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Десятки человек стали жертвой природного пожара

Десятки человек стали жертвой природного пожара

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Вот уже 11-й день пожарным Греции не удается локализовать огромный природный пожар, захвативший северо-восток страны. По данным AP News, по меньшей мере 21 человек стал жертвой пламени, которое неумолимо подбирается к границе с Турцией.

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Дым и зарево заполонили небо Греции

Видео: ansa.it

Природный пожар стал самым смертоносным в Европе за лето 2023 года. С катаклизмом пытаются бороться 475 пожарных, 100 пожарных машин, шесть самолетов и четыре вертолета.

Пламя бушевало в Греции и в июле: тогда во время тушения огня произошла трагедия: два греческих пилота погибли во время борьбы с лесными пожарами.

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На видео попал момент катастрофы: самолет упал во время тушения пожара

Видео: «Голос страны» / T.me

С начала пожароопасного сезона в этом году сотрудники пожарной службы арестовали 163 человека по обвинениям, связанным с пожарами, заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис. Среди них 118 были арестованы за халатность и 24 — за умышленный поджог.

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Помощь в тушении пожаров стране оказали Франция, Испания, Германия, Швеция, Хорватия, Румыния, Болгария, Албания, Сербия, Словакия, Кипр и Чехия

Видео: ТАСС / T.me

Лесной пожар опалил более 77 000 гектаров земли, сообщила в воскресенье служба по чрезвычайным ситуациям Евросоюза «Коперник», что сделало его одним из крупнейших пожаров, когда-либо поразивших европейскую страну.

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Очевидцы снимают апокалиптические виды из окна машины

Видео: news.ru / T.me

Пожары в Греции начались из-за жары, которая превысила 40 градусов и стоит в стране уже много дней

Пожары в Греции начались из-за жары, которая превысила 40 градусов и стоит в стране уже много дней

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Неизвестно, насколько сильный урон нанес природный пожар Греции

Неизвестно, насколько сильный урон нанес природный пожар Греции

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Огонь постепенно приближается к Турции

Огонь постепенно приближается к Турции

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