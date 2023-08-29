Самый смертоносный пожар Европы: огонь уничтожает Грецию 11-й день

С начала пожароопасного сезона в этом году сотрудники пожарной службы арестовали 163 человека по обвинениям, связанным с пожарами, заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис. Среди них 118 были арестованы за халатность и 24 — за умышленный поджог.