Самый смертоносный пожар Европы: огонь уничтожает Грецию 11-й день

Вот уже 11-й день пожарным Греции не удается локализовать огромный природный пожар, захвативший северо-восток страны. По данным AP News, по меньшей мере
Природный пожар стал самым смертоносным в Европе за лето 2023 года. С катаклизмом пытаются бороться 475 пожарных, 100 пожарных машин, шесть самолетов и четыре вертолета.
Пламя бушевало в Греции и в июле: тогда во время тушения огня произошла трагедия: два греческих пилота погибли во время борьбы с лесными пожарами.
С начала пожароопасного сезона в этом году сотрудники пожарной службы арестовали
Лесной пожар опалил более