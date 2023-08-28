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Полиция сообщила о трех происшествиях в детском лагере «Тимуровец» под Новосибирском

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Дети продолжают отдыхать в оздоровительных учреждениях

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В Новосибирской области в детском лагере «Тимуровец» в Искитиме за неделю зафиксировали три происшествия.

— За неделю три происшествия бытового характера были зафиксированы на территории детского лагеря «Тимуровец», — сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области.

Дети продолжают отдыхать в оздоровительных учреждениях.

Редакция НГС обратилась с запросом в «Тимуровец».

Ранее прокуратура Искитимского района нашла нарушения в детском лагере «Лесная сказка» из-за тематического дня «зомби-апокалипсис».

Детский лагерьОтдыхПолицияПроисшествия
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