Полиция сообщила о трех происшествиях в детском лагере «Тимуровец» под Новосибирском

В Новосибирской области в детском лагере «Тимуровец» в Искитиме за неделю зафиксировали три происшествия.
— За неделю три происшествия бытового характера были зафиксированы на территории детского лагеря «Тимуровец», — сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области.
Дети продолжают отдыхать в оздоровительных учреждениях.
Редакция НГС обратилась с запросом в «Тимуровец».
Ранее прокуратура Искитимского района нашла нарушения в детском лагере «Лесная сказка» из-за тематического дня «зомби-апокалипсис».