Прокуратура проверила лагерь в Искитиме из-за «зомби-апокалипсиса» — какие нарушения нашли

В лагере, если судить по социальным сетям, часто проводят тематические дни. Например, в группе лагеря во «ВКонтакте» опубликована запись о дне мультфильмов и о дне 90-х .

В начале августа в четырех детских лагерях города Бердска в Новосибирской области нашли нарушения. Там неправильно хранят и готовят еду.