Прокуратура проверила лагерь в Искитиме из-за «зомби-апокалипсиса» — какие нарушения нашли

Прокуратура Искитимского района нашла нарушения в детском лагере «Лесная сказка» из-за тематического дня «зомби-апокалипсис». В лагерь с проверкой приезжали сотрудники прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам ребенка и Министерства труда.
— Выявлены нарушения законодательства об образовании, об организации отдыха, оздоровления детей. Одно из нарушений — внесение без согласования изменений в утвержденную программу мероприятий, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
После оценки нарушений будут приняты меры. Проверку в лагере инициировала уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко. Так она написала у себя в телеграм-канале.
Изначально информация о «зомби-апокалипсисе» появилась в издании Сиб.фм, которое опубликовало жалобу мамы на тематическое расписание в лагере. По нему подъем назывался «восстание», тихий час — «смертельный час», а подготовка к отбою и отбой — «подготовка к смерти» и «смертельный отбой».
Мама 13-летнего мальчика также обратила внимание, что у ее ребенка практически на весь день забирают телефон и выдают только один раз в два дня на пять минут. По этой причине мама ребенка не узнала вовремя, что сын заболел. Также Сиб.фм цитирует слова мамы, которая говорит, что ребенок простудился, так как мальчики в лагере моются в уличном душе.
В лагере на звонок корреспондента НГС ответили, что прокомментировать может только директор Алексей Ростов. Он бывает на месте до
По данным «Контур.Фокуса», МАУ ЦОиО «Лесная Сказка» было зарегистрировано в 2011 году. Директор компании — Алексей Ростов. Учредитель лагеря — администрация Искитима. Одновременно в лагере могут находиться до 150 детей в возрасте от 6 до 16 лет, об этом сообщает сайт организации.
В лагере, если судить по социальным сетям, часто проводят тематические дни. Например, в группе лагеря во «ВКонтакте» опубликована запись о дне мультфильмов и о дне
В начале августа в четырех детских лагерях города Бердска в Новосибирской области нашли нарушения. Там неправильно хранят и готовят еду.