Сутки назад разбился самолет Пригожина. Что известно о крушении на данный момент

Вечером 23 августа в 18 часов 20 минут по московскому времени летевший из Москвы в Санкт-Петербург бизнес-джет Embraer ERJ-135 перестал выходить на связь. Вскоре стала появляться первая информация о крушении частного самолета в Тверской области, данные подтвердили в МЧС. Всю информацию о происшествии мы собираем в режиме-онлайн, а сейчас — коротко о том, что стало известно о крушении самолета за последние сутки.
— На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. МЧС России проводит поисковые работы, — сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.
С самого начала появились слухи, что самолет принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В Росавиации заявили, что человек с такими именем и фамилией был зарегистрирован на рейс, а позже подтвердили, что на борту находились и Пригожин, и его «правая рука» Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер».
Также среди пассажиров числятся Александр Тотмин, Евгений Макарян, Валерий Чекалов и Николай Матусеев. Командиром экипажа был 51-летний пилот из Воронежа Алексей Левшин, второй пилот — 29-летний Рустам Каримов, по словам отца, он проработал в компании всего три месяца. Единственной женщиной на борту была 39-летняя Кристина Ядревская, старшая сестра заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.
Александр Тотмин — боксер, по информации полученной NGS.RU служил в личной охране главы ЧВК «Вагнер».
Сергея Пропустина называют разведчиком-гранатометчиком в рядах ЧВК. Предположительно его позывной «Кедр», с «Вагнером» с 2015 года.
Евгений Макарян предположительно был одним из личных охранников Пригожина. Евгения с позывным Макар называют ветераном «Вагнера». По некоторым данным, раньше он был участковым, в «Вагнер» пришел в 2016 году, воевал в Сирии.
Валерий Чекалов с позывным «Ровер» в структуре ЧВК считался логистом, ему 47 лет. В сервисах по определению владельца номера можно встретить такие записи: «Валерий Евгеньевич Чекалов От Пригожина», «Валерий Евгеньевич Конкорд», «Руководитель По Тр Мегалайн», «Конкорд Ланч Боксы», «Чкалов Валерий Военное Питание», «Валерий Евгеньевич Главная Линия» и так далее. В 2017 году Чекалов стал фигурантом расследования «Фонтанки» о компании ООО «Евро Полис», где он был гендиректором.
Про связь Николая Матусеева с «Вагнером» информации нет. По данным СМИ, в списках «Вагнера» числится Николай Матусевич — предположительно бывший боец штурмового подразделения, воевавшего в Сирии.
На момент публикации известно, что все пассажиры бизнес-джета погибли, однако опознание не завершено. Источник на месте происшествия рассказал корреспонденту «Фонтанки», что тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию: они сильно пострадали в результате катастрофы. Есть ли в действительности среди погибших глава ЧВК «Вагнер», более точно установит экспертиза. При этом в региональной ритуальной службе корреспонденту MSK1.RU сообщили, что тело Пригожина увезли его в судебный морг в Твери.
Причина крушения на момент публикации также не установлена. По данным РБК от источников в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии крушения. Среди них:
- ошибка пилотирования;
- технические неполадки;
- внешнее воздействие.
Расследовать дело будет Иван Сибул, расследовавший прежде крушения самолетов Falcon 50 во Внуково, Ан-148 в Раменском районе и SSJ 100 в Шереметьево.
В городах России тем временем уже устраивают акции прощания с Евгением Пригожиным. В Санкт-Петербурге стихийный мемориал у здания, где располагался «ЧВК Вагнер Центр», начал появляться ближе к ночи 23 августа, когда стало известно о крушении частного бизнес-джета Embraer Legacy. Жители города несли к мемориалу цветы и кувалды.