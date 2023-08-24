Сутки назад разбился самолет Пригожина. Что известно о крушении на данный момент

Вечером 23 августа в 18 часов 20 минут по московскому времени летевший из Москвы в Санкт-Петербург бизнес-джет Embraer ERJ-135 перестал выходить на связь. Вскоре стала появляться первая информация о крушении частного самолета в Тверской области, данные подтвердили в МЧС. Всю информацию о происшествии мы собираем в режиме-онлайн, а сейчас — коротко о том, что стало известно о крушении самолета за последние сутки.