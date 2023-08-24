Расследовать крушение самолета Пригожина будет Иван Сибул. Вот что о нем известно

Кто такой Иван Сибул

Иван Сибул — специалист по авиапроисшествиям, расследовавший такие дела, как крушение Falcon 50 во Внуково, Ан-148 в Раменском районе и SSJ 100 в Шереметьево. Как рассказывал телеканал «Мир» в своем репортаже 2017 года о работе российских следователей, Иван Сибул занимается аэропортами, пристанями, кораблями и самолетами. Чаще всего Ивану достаются дела о взятках и различных катастрофах.



— Сложнее расследовать дела, совершенные в условиях неочевидности. Когда мы знаем, что произошло преступление, однако это не зафиксировали камеры и нет прямых очевидцев. Тогда следствию приходится собирать доказательства по крупицам и косвенные показания — кто-то что-то видел, слышал, — рассказывал Иван Сибул телеканалу.