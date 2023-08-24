Расследовать крушение самолета Пригожина будет Иван Сибул. Вот что о нем известно

23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину. Сам глава ЧВК «Вагнер» числится в списке пассажиров, опубликованном Росавиацией. У следствия есть несколько версий причин авиакатастрофы. Но финальную точку должен поставить Иван Сибул — ему поручили расследовать дело о крушении. И это не первое громкое дело на его счету. Рассказываем, какими еще резонансными катастрофами занимался следователь.
Кто такой Иван Сибул
Иван Сибул — специалист по авиапроисшествиям, расследовавший такие дела, как крушение Falcon 50 во Внуково, Ан-148 в Раменском районе и SSJ 100 в Шереметьево. Как рассказывал телеканал «Мир» в своем репортаже 2017 года о работе российских следователей, Иван Сибул занимается аэропортами, пристанями, кораблями и самолетами. Чаще всего Ивану достаются дела о взятках и различных катастрофах.
— Сложнее расследовать дела, совершенные в условиях неочевидности. Когда мы знаем, что произошло преступление, однако это не зафиксировали камеры и нет прямых очевидцев. Тогда следствию приходится собирать доказательства по крупицам и косвенные показания — кто-то что-то видел, слышал, — рассказывал Иван Сибул телеканалу.
Крушение самолета Falcon 50 в аэропорту Внуково
20 октября 2014 года в аэропорту Внуково произошла катастрофа: частный самолет Dassault Falcon 50 EX авиакомпании Unijet потерпел крушение во время взлета. На борту находились 4 гражданина Франции, среди которых — главный управляющий крупной нефтегазовой компанией Total Кристоф де Маржери. Все они погибли.
Причиной крушения стала снегоуборочная машина, в которую врезался самолет во время взлета. Межгосударственный авиационный комитет после проверки заявил, что в крови руководителя смены аэродромной службы и водителя снегоочистителя был обнаружен алкоголь.
Дело о крушении расследовал Иван Сибул. Обвинения были предъявлены водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, ответственному за снегоуборочные работы главному инженеру Владимиру Леденеву, руководителю полетов аэропорта Роману Дунаеву, диспетчеру Александру Круглову и диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун. Ее и Дунаева отправили под домашний арест, остальных — в СИЗО. Из-за невозможности получить медицинскую помощь под домашним арестом Кривсун потеряла ребенка. Через год все обвиняемые были освобождены из-под ареста.
В 2017 году суд признал виновными Мартыненко и Леденева: они получили по 4 и 3 года лишения свободы соответственно, но в то же время этим же приговором их амнистировали со снятием судимости. Это решение было обжаловано в Мосгорсуде — судья, передавая дело на рассмотрение президиума, усмотрела около десятка нарушений норм УПК РФ при вынесении приговора.
Катастрофа Ан-148 в Раменском районе
Другое резонансное дело, которое расследовал Иван Сибул, — катастрофа Ан-148 в Подмосковье в 2018 году. Днем 11 февраля, через несколько минут после вылета в Орск, самолет потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
После катастрофы Следственный комитет РФ рассматривал основными версиями причины катастрофы погодные условия, ошибки экипажа и техническую неисправность самолета. Межгосударственный авиационный комитет после проверки установил, что причиной катастрофы стали неверные показания скорости самолета от обледеневших приемников плотного давления — из-за неверных сведений о падении скорости капитан судна принял решение разогнать самолет пикированием.
В итоге МАК и СК РФ признали виновными двух пилотов рухнувшего самолета, а также руководителей «Саратовских авиалиний». Управленцев обвинили в недоученности пилотов, которые впервые столкнулись с расхождением показаний скорости на приборах.
Катастрофа SSJ 100 в Шереметьево
В 2019 году Иван Сибул расследовал катастрофу SSJ-100 в Шереметьево. 5 мая авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок на борту. Во время посадки самолет получил повреждения и загорелся, в пожаре погиб 41 человек.
Следствие пришло к выводу, что в катастрофе виноват командир самолета Денис Евдокимов. Ведомство заявило, что действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершённые с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета.
Однако адвокат Евдокимова Наталья Митусова утверждала, что следствие не рассматривало никаких версий, кроме ошибки пилота.
«В ходе допроса подтвердились наши опасения, что ключевую экспертизу по делу провел человек, не имеющий ни опыта, ни знаний, ни навыков по эксплуатации самолета Sukhoi Superjet. Мы так и не поняли, какими мотивами руководствовалось следствие, поручив проведение этой экспертизы бывшему летчику, а с 2009 года пенсионеру, у которого отсутствуют знания в области экспертной деятельности», — передает ТАСС слова Натальи Митусовой.
В 2023 году суд приговорил Евдокимова к 6 годам в колонии-поселении, а также взыскал с него 2,5 млн рублей в пользу потерпевших.
23 августа самолет бизнесмена Евгения Пригожина летел из Москвы в Петербург и рухнул у села Куженкино в Тверской области (смотрите репортаж с места падения). На борту были десять человек, среди которых — сам глава ЧВК «Вагнер» и его заместители. Все десять тел обнаружены и доставлены в морг в Твери. Обломки самолета находят на расстоянии до 3,5 километра от места падения. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».