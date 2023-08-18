Взрыв беспилотника в Москве попал на видео — обломки разлетелись во все стороны

Появилось видео момента взрыва беспилотника в Москве. На записи видно яркую вспышку пламени и разлетающиеся во все стороны обломки дрона — по словам мэра Москвы Сергея Собянина, его уничтожили силами ПВО. Взрыв произошел в зоне «Экспоцентра», обломками повредило один из павильонов.
— Значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы, — сообщил Собянин.
Из-за случившегося утром временно ограничили полеты в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, с 04:30 мск они работают штатно — об этом сообщили ТАСС в Росавиации.
— БПЛА после работы ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, — отметили в Минобороны. — Жертв и возгораний нет.
MSK1.RU ведет онлайн-репортаж с места происшествия.
Ранее беспилотники дважды атаковали одну и ту же башню в «Москва-Сити». Первый удар был в ночь на 30 июля, второй — ранним утром 1 августа. Сергей Собянин тогда говорил, что в результате оказались «незначительно повреждены фасады» на двух офисных башнях, жертв и пострадавших не было.