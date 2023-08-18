Взрыв беспилотника в Москве попал на видео — обломки разлетелись во все стороны

Ранее беспилотники дважды атаковали одну и ту же башню в «Москва-Сити». Первый удар был в ночь на 30 июля, второй — ранним утром 1 августа. Сергей Собянин тогда говорил, что в результате оказались «незначительно повреждены фасады» на двух офисных башнях, жертв и пострадавших не было.

