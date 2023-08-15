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На заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. Сообщается о погибших

Есть угроза повторного взрыва

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Площадь пожара — 500 квадратных метров

Видео: bbbreaking / T.me

На выезде из Махачкалы произошел взрыв на заправке. На месте вспыхнул сильный пожар, огонь перекинулся на авто.

Пять человек погибли, более десяти ранены, передает Тelegram-канал Shot. Очевидцы сняли видео с места ЧП.

— Автозаправка горит. Здесь как будто война, — говорит голос за кадром.

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию.

— На месте работают спасатели и медики. Ситуация находится на моем личном контроле. Более подробную информацию сообщу позже, — написал он в своем Telegram.

— В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе, — передает РИА Новости.

Обновлено.

В МЧС России прокомментировали ЧП.

— Горит автосервис на трассе в городе Махачкала, огонь перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию. Предварительная площадь пожара — 500 квадратных метров. Спасатели препятствуют распространению огня на рядом расположенные здания и автомобили. Проводится наращивание сил и средств. К сожалению, на месте пожара есть пострадавшие, — передали в ведомстве.

ВзрывМахачкалаДагестанАЗСЧП
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