На заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. Сообщается о погибших

— Горит автосервис на трассе в городе Махачкала, огонь перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию. Предварительная площадь пожара — 500 квадратных метров. Спасатели препятствуют распространению огня на рядом расположенные здания и автомобили. Проводится наращивание сил и средств. К сожалению, на месте пожара есть пострадавшие, — передали в ведомстве.