На заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. Сообщается о погибших

На выезде из Махачкалы произошел взрыв на заправке. На месте вспыхнул сильный пожар, огонь перекинулся на авто.
Пять человек погибли, более десяти ранены, передает Тelegram-канал Shot. Очевидцы сняли видео с места ЧП.
— Автозаправка горит. Здесь как будто война, — говорит голос за кадром.
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию.
— На месте работают спасатели и медики. Ситуация находится на моем личном контроле. Более подробную информацию сообщу позже, — написал он в своем Telegram.
— В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе, — передает РИА Новости.
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В МЧС России прокомментировали ЧП.
— Горит автосервис на трассе в городе Махачкала, огонь перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию. Предварительная площадь пожара — 500 квадратных метров. Спасатели препятствуют распространению огня на рядом расположенные здания и автомобили. Проводится наращивание сил и средств. К сожалению, на месте пожара есть пострадавшие, — передали в ведомстве.