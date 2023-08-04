8-километровая пробка образовалась под Новосибирском — что произошло

Вечером 4 августа в Новосибирской области образовалась пробка на Ордынском шоссе. Советующая информация появилась на сайте «Яндекс.Карты». По информации сервиса, протяженность затора составляет более 8,2 километра.
Причины пробки не сообщаются, но на сайте указано, что на участке шоссе ведутся дорожные работы. В красный окрасилась часть шоссе от поворота вблизи поселка Крупской до села Ярково.
О дорожных работах сообщает сервис 2ГИС. Фотографию спецтехники опубликовал пользователь сайта Пима И.
— Ремонт дорог, полностью все перекрыто. Вот что происходит, — сообщает пользователь 2ГИС Светлана Сиротина.
Другой пользователь сервиса также уточняет, что на Ордынском шоссе произошло ДТП. Несколько автомобилей столкнулись вблизи дома №4 по улице Советской в Ярково. Пользователь 2ГИС КЧ опубликовал фотографию с места произошедшего.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Утром 4 августа в Новосибирске образовалась пробка на Октябрьском мосту. Она составила более 4 километров.