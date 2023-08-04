«Кто бы мог подумать, такой вежливый»: как в России похищают людей и почему это расследуют годами

В отдельную группу можно выделить похищения людей работорговцами — в XXI веке они всё еще существуют. В мае координатор движения «Альтернатива», которое вызволяет людей из рабства, Алексей Никитин рассказал MSK1.RU, что только за 2022 год они помогли 83 людям. Одним из последних спасенных стал Сергей, который приехал из Луганска в Москву на заработки еще в 2018-м . За эти годы он побывал во многих работных домах, а когда попал в последний, у него уже не было ни паспорта, ни телефона, ни денег.

Кто обычно похищает людей

Если посмотреть на цели похитителей, то можно понять, что какого-то универсального портрета нет: украсть человека может девушка в порыве странного рода заботы о мамином счастье, а может — человек, который годами обустраивал подземную тюрьму.

Владимира Ческидова, как и когда-то Виктора Мохова, уже называют маньяком — в просторечии это слово мы часто применяем к людям, полагая, что причина их преступлений кроется в психическом расстройстве. Уже известно, что пленница Ческидова сбежала как раз во время его госпитализации в психбольницу. Однако только этого недостаточно для заключения, что на его действия повлияло психическое расстройство, — психиатрическая экспертиза должна установить, вменяем человек или нет, осознавал ли он преступность своих действий.