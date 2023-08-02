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В Новосибирске на станции метро «Гагаринская» умер мужчина

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента

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Личность погибшего устанавливается

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В Новосибирске днем 2 августа на станции метро «Гагаринская» скончался мужчина. Об этом ГНС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— В полицию поступало сообщение, что сегодня днем на одной из станций новосибирского метрополитена мужчине стало плохо. На место прибыли медики, но мужчина скончался. По предварительным данным, мужчина умер естественной смертью, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в МВД, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Его личность устанавливается.

Ранее в Новосибирске на станции метро «Красный проспект» скончался мужчина. Как сообщил читатель НГС, на место происшествия вызвали сотрудников скорой помощи. Спасти сибиряка не удалось.

МетроУмер мужчинаНовосибирск
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