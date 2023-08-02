Частный гидросамолет упал в Красноярском крае. Люди на борту погибли

В городе Дудинке Красноярского края потерпел крушение частный гидросамолет, об этом сообщили в транспортной прокуратуре региона.
Всё произошло сегодня, 2 августа, около 11:00 дня. При выполнении взлета с акватории реки Дудинки гидросамолет разбился. Источник NGS24.RU сообщил, что на борту судна находились два человека. Они оба погибли. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Сотрудники МЧС потушили самолет — привлекалось три единицы техники и девять человек.
Норильский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
В середине июля в Новосибирске самолет совершил жесткую посадку. На борту находился один человек. НГС собрал подробности о происшествии в онлайн-трансляции.