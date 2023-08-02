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Частный гидросамолет упал в Красноярском крае. Люди на борту погибли

Крушение произошло при взлете

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Крушение гидросамолета произошло при взлете

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В городе Дудинке Красноярского края потерпел крушение частный гидросамолет, об этом сообщили в транспортной прокуратуре региона.


Всё произошло сегодня, 2 августа, около 11:00 дня. При выполнении взлета с акватории реки Дудинки гидросамолет разбился. Источник NGS24.RU сообщил, что на борту судна находились два человека. Они оба погибли. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Западно-Сибирская транспортная прокуратура / Telegram

Сотрудники МЧС потушили самолет — привлекалось три единицы техники и девять человек.

На месте крушения работали сотрудники МЧС

На месте крушения работали сотрудники МЧС

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Норильский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

В середине июля в Новосибирске самолет совершил жесткую посадку. На борту находился один человек. НГС собрал подробности о происшествии в онлайн-трансляции.

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КрушениеГидросамолетДудинкаКрасноярский край
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